约旦副首相兼外交大臣艾曼·萨法迪4日说，亲王哈姆扎·本·侯赛因被查出联系“外部势力”，企图“破坏国家安全和稳定”。

萨法迪在新闻发布会上说，约旦安全机构发现哈姆扎、王室成员哈桑·本·扎伊德以及曾担任财政、计划大臣的巴西姆·阿瓦达拉等人与“外部势力”相勾连，“伺机破坏约旦的安全和稳定”。

萨法迪说，大约有14至16人被逮捕。一家外国情报机构曾联系哈姆扎的妻子，试图用飞机把哈姆扎夫妇送出约旦。

约旦军方3日发表声明说，已经要求哈姆扎停止针对国家安全和稳定的活动。不过，军方否认哈姆扎遭逮捕。

哈姆扎同一天通过英国媒体发布视频，称自己遭软禁。

萨法迪说，哈姆扎等人的活动已经进入“直接影响国家安全和稳定的阶段”，但国王阿卜杜拉二世认为，最好直接与哈姆扎对话、在家族内部处理。

哈姆扎现年41岁，为约旦已故国王侯赛因和他第四个妻子努尔王后的儿子，是现任国王阿卜杜拉二世同父异母的弟弟。阿卜杜拉二世1999年2月任命哈姆扎为王储，2004年11月决定废黜他的王储职位。

就约旦出现的最新事件，约旦的阿拉伯邻国沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、巴林、科威特、阿曼、卡塔尔等国分别发表声明，对阿卜杜拉二世表达支持。

美国政府也支持阿卜杜拉二世。美国国务院发言人普赖斯说，阿卜杜拉二世是“美国的关键伙伴”，美方对他“完全支持”。

以色列国防部长本尼·甘茨说，约旦是以色列的“战略盟友”，这一事件是约旦的“内部事务”。

伊朗外交部发言人哈提卜扎德发表声明说，伊方认为各国应依法解决内部事务，反对任何外部干涉。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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