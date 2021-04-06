美国暴发新冠疫情以来，针对亚裔的种族歧视和仇恨犯罪不断升级，亚裔在公共场合遭受羞辱甚至攻击的事件比比皆是。

近期，美国多地民众举行游行集会，抗议针对亚裔的种族歧视和仇恨犯罪。

3月20日，民众在美国纽约集会，抗议针对亚裔的歧视行为和仇恨犯罪。

3月27日，人们在美国纽约华人聚居区法拉盛参加集会。

4月4日，在美国纽约布鲁克林大桥，人们参加游行。

3月20日，一名女孩手持举“停止仇恨亚裔”的标语在美国佐治亚州亚特兰大市参加抗议针对亚裔暴力的集会。

3月27日，人们在美国芝加哥的唐人街广场参加集会。

4月4日，一名女子手持标语在美国新奥尔良市参加反种族歧视集会。

3月27日，一名女子在美国得克萨斯州普莱诺手举标语牌参加集会。

3月26日，美国洛杉矶县圣加布里埃尔谷地的数百民众走上街头游行。当地是美国亚裔人口增长最快的地区之一。

4月3日，一名男孩在美国加利福尼亚州奥克兰手举标语参加集会。

3月28日，人们在美国加利福尼亚州都柏林参加集会。

(责编：艾雯、刘叶婷)