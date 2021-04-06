“国际茶日·大使品茶”之粤品粤香广东专场活动日前在京举行，多国使节共赴春天的邀约，相聚于此，一同品茗，共迎全世界爱茶人共同的节日。

本次品鉴的是来自广东的三种各具特色的茶——凤凰单丛茶、英德红茶、揭西云雾炒茶，分属乌龙茶、红茶、绿茶，口感各异，特点鲜明。

别小看了大使们对中国茶的认知。

盲品猜茶名，一点不含糊！

不剧透，看看大使们的风采↓

广东香茗配广东美食！一壶茶，几样特色点心——蜜兰香味腐乳饼，潮州单丛茶糕，抹潮州豆方，凤梨酥是茶的绝配，让大使们赞不绝口，也体验了广东人“叹茶”的日常。

“叹”有“享受”之意，边饮边聊，海阔天空，随意尽兴。大使们叹茶聊点啥？

——非洲联盟驻华代表赫曼塔拉·奥斯曼表示自己国家的气候与广东很相似，“有时候吃东西是为了喝茶，茶能让我们凉爽、放松”。

——非盟代表夫人阿玛尔·哈桑·艾哈迈德则爱上了广东凤梨酥：“想知道它的配方。”

——萨摩亚驻华大使夫人是中国茶的深度爱好者，她表示，广东的三种好茶刷新了她对中国茶的认知，同时，“我也很想知道哪种茶更有益于保持身材”。

——联合国世界粮食计划署中国办公室（WFP）副国别主任玛哈·艾哈迈德表示，通过此次活动增进了对中国茶的了解，加深了相互间的友谊，感受到了博大精深的茶文化。

2019年11月27日，第74届联合国大会通过决议，将每年5月21日确定为“国际茶日”，从此全球饮茶爱茶人有了自己的节日，也为越来越多的人知茶、品茶提供了一个良好的窗口。本次活动是2021年“国际茶日”系列活动之一，旨在加深中国与各国间茶文化交流，促进茶产业可持续发展，为全球减贫事业做出更多贡献。

(责编：刘洁妍、杨牧)