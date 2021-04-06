本报驻埃及记者 周 輖

“在中国共产党的领导下，中国取得了令人瞩目的经济社会发展成就，在世界舞台上发挥着越来越重要的作用。”伊朗确定国家利益委员会委员、前议长哈达德·阿德尔日前在接受本报记者采访时表示，中国共产党始终坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，带领中国人民坚定走符合本国国情的发展道路，并同其他国家和政党开展友好交流合作，“向世界展示了共产主义政党的积极形象”。

阿德尔曾应中共中央对外联络部邀请率团赴江西、上海等地参观考察，中国的经济社会发展面貌给他留下深刻印象。在江西九江永修县易家河村，阿德尔考察了新农村建设，了解到当地发展乡村旅游，带动“农家乐”蓬勃兴起。在上海的张江国际创新港、长阳创谷创意园区，阿德尔感受到中国创新发展的活力。阿德尔一行还与中方人员就高效灌溉、智慧农业装备等进行了深入交流，探讨引进中国农业技术……

阿德尔认为，中国能够取得巨大发展成就，关键在于中国共产党将马克思主义基本原理同中国具体实际紧密结合起来，走出了一条具有中国特色的正确发展道路，并且坚定不移地沿着这条道路走下去。他说：“中国没有照搬西方国家发展模式，而是根据本国国情和世界形势的实际情况，在实践中灵活调整、发挥优势、补齐短板。”

当前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐。阿德尔表示，共同抗击疫情是各国政府面临的紧迫任务。中国通过高效管理和社会协同率先控制住疫情，并成功研发疫苗，不仅有力保护了中国人民健康安全，也为全球公共卫生事业作出了重要贡献。“中国疫情防控取得重大战略成果，体现了中国共产党始终坚持以人民为中心的发展思想。中国的防控举措值得其他国家借鉴。个别国家一些政客借疫情搞污名化的行径不会得逞。”阿德尔说。

“我们赞赏中国共产党与世界各国政党和政治组织保持紧密联系。”阿德尔说，过去几年，伊朗确定国家利益委员会与中国共产党发展了建设性关系，双方积极派团组进行互访，增进彼此了解，推动双方合作。他表示：“我们愿与中国共产党开展更广泛的交流合作，推动伊中两国关系提升到更高水平。与中国共产党发展关系是伊朗确定国家利益委员会的优先方向。”

阿德尔表示，在对外交往中，中国坚持不干涉别国内政原则，推动构建新型国际关系，倡导共建“一带一路”，通过加强经济科技等合作推动共同发展。伊朗高度重视对华关系，两国一直保持着良好关系和密切交往，共建“一带一路”为深化两国全面战略伙伴关系开辟了新的前景。他说：“共建‘一带一路’为伊朗提供了难得的发展机遇，我们期待在能源、科技等领域与中国开展更加深入务实的合作，实现互利共赢。”

“在中国共产党成立100周年之际，我谨向中国共产党、中国政府和中国人民致以热烈祝贺。”阿德尔在采访最后表示，他坚信中国人民在中国共产党的带领下将取得更大、更长远的进步。

（本报开罗电）

《 人民日报 》（ 2021年04月06日 03 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)