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举世瞩目的脱贫道路（国际论坛）

鸠山由纪夫
2021年04月06日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　作为人口占全球近1/5的大国，中国取得的脱贫成就对全球有示范作用，对世界人民是一个巨大鼓舞

　　

　　中国现行标准下农村贫困人口全部脱贫、贫困县全部摘帽，这是一件非常伟大的事情，是世界历史上空前伟大的壮举。面对突如其来的新冠肺炎疫情的影响，中国仍能如期实现脱贫目标，这实在是令人赞叹不已。我衷心向伟大的中国人民表示祝贺。

　　我曾多次受邀访华，到访过山西、陕西、辽宁等多个省份。在这些省份的农村地区，我不仅目睹了中国人民的热情好客，还感受到了他们对幸福美好生活的向往。更令我感动的，是他们自强自立、苦干实干的精神。中国在脱贫攻坚领域取得前所未有的成就，是在中国共产党的领导下，广大中国人民扎扎实实干出来的。

　　中共十八大以来，中国实施精准扶贫精准脱贫基本方略，创造了举世瞩目的减贫奇迹。短短8年时间，中国累计近1亿农村贫困人口脱贫，完成了消除绝对贫困的任务，提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标。

　　“脱贫攻坚是我心里最牵挂的一件大事。”“全面实现小康，少数民族一个都不能少，一个都不能掉队。”习近平主席深厚炽热的人民情怀也深深感动着我。梁家河插队的经历，让习近平主席在青年时代就深刻了解中国农村的贫困状况，对贫困群众有天然的感情。8年来，习近平主席50多次调研扶贫工作，走遍14个集中连片特困地区，体现了对贫困群众的深情牵挂。

　　中国很多农村正在探索适合自身情况的乡村振兴之路，比如大力植树造林，积极发展光伏发电等，这些尝试令人欣喜。做好乡村振兴，不仅有利于让中国农民生活更加富裕，而且有助于确保中国粮食安全、促进生态文明建设。

　　贫困问题是个世界性难题，反贫困是人类共同面临的任务。不仅广大发展中国家受到贫困问题的困扰，就连不少发达国家也需要解决这一问题。作为人口占全球近1/5的大国，中国取得的脱贫成就对全球有示范作用，对世界人民是一个巨大鼓舞。

　　中国积极开展国际减贫合作，交流分享减贫经验。尤为值得一提的是，通过共建“一带一路”，中国同有关国家携手合作，突破制约发展中国家的基础设施瓶颈，为成千上万人提供就业机会，为发展中国家经济增长和民生改善贡献力量。

　　中国发展日新月异。希望疫情早日结束，我能再次访问中国，去刚刚摆脱贫困的农村地区，分享他们过上幸福美好生活的喜悦。愿日中两国能够携手合作，在国际多边机构和区域合作机制内加强沟通协调，为亚洲乃至世界繁荣发展作出积极贡献。

　　（作者为日本前首相，本报驻日本记者刘军国采访整理）


　　《 人民日报 》（ 2021年04月06日 03 版）
(责编：赵欣悦、杨光宇)

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