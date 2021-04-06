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俄副外长：俄美就乌克兰东部局势保持高水平接触

2021年04月06日05:12 | 来源：新华网
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新华社莫斯科4月5日电（记者鲁金博）俄罗斯外交部副部长里亚布科夫5日表示，俄罗斯和美国就乌克兰东部局势保持着高水平接触。

俄罗斯媒体当天援引里亚布科夫的话报道说，俄美就乌克兰东部局势保持着高水平接触，美方向俄罗斯表达了有关关切，但美方更应该关切乌克兰方面的举动。

里亚布科夫说，乌方没有履行明斯克协议，如果美国能够注意到这一问题，将有助于稳定地区局势。他表示，俄罗斯正在本国领土上做认为必要的事情，不会理会美方透露出的某些信号。

乌克兰东部地区局势近来再趋紧张。乌克兰方面3月30日称，俄方在俄乌边境地区集结军队，对乌国家安全构成严重威胁。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫4月1日说，北约国家及其他势力的军事力量在俄边境地区正变得更为活跃，这迫使俄方保持警惕。俄罗斯正采取必要措施确保本国边境安全。

2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区爆发乌政府军和民间武装间的大规模冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在明斯克达成停火协议，此后大规模武装冲突得到控制，但小规模交火时有发生。

2020年7月，乌克兰问题三方联络小组（乌克兰、俄罗斯、欧洲安全与合作组织）与乌东部顿巴斯地区民间武装代表举行视频会议，各方就在顿巴斯地区实施全面停火达成一致。但今年2月底以来，乌东部地区交火事件和人员伤亡有所增多。乌政府军和东部民间武装互相指责对方破坏停火协议。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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