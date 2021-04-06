新华社伦敦4月5日电（记者张家伟 金晶）英国政府5日证实，将按此前发布的路线图，从12日开始进一步放宽英格兰地区为防控新冠疫情而实施的“禁足”措施。

据介绍，从12日开始，英格兰地区非必需零售店铺等可以恢复营业，理发店、图书馆、社区中心、动物园、餐厅和酒吧的户外就餐区等也将恢复营业或重新开放。

不过，英国政府仍建议人们尽量在家办公、减少通勤次数。此外，目前仍然不允许当地民众因度假而出国旅行。

按照英国政府此前公布的放宽疫情防控措施路线图，英格兰地区已于3月底开始放宽部分限制，包括网球场、篮球场、露天游泳池等在内的户外体育设施已重新开放。

英国首相约翰逊在5日的疫情发布会上说，从目前的疫情数据来看，没有理由不按照路线图来放宽“禁足”措施。但人们仍需保持谨慎，政府会持续监测相关数据变化并对疫情进行评估。

英国政府5日发布的数据显示，英国当天新增新冠确诊病例2762例，累计确诊4362150例；新增死亡病例26例，累计死亡126862例。

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