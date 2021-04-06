本报记者 高 乔

据日本共同社报道，日本文部科学省3月30日公布了2022年度起主要供高中1年级使用的教科书的审定结果。在成为必修的地理历史与公民新科目《地理综合》、《历史综合》和《公共》中，依据学习指导要领获得合格的所有30册教科书均提及“竹岛”（韩国称“独岛”）。韩国政府当天通过外交部发言人发表声明，就日本当天审定通过挑衅“独岛”主权的高中教材表示强烈抗议，敦促日方立即纠正。

日韩关系雪上加霜

据韩联社报道，韩国外交部发言人发表声明称，日本政府审定通过了基于本国中心史观、不如实记载历史的教材。无论从历史上、地理上，还是国际法上，“独岛”都是毋庸置疑的韩国固有领土，日方又一次审定通过主张“独岛”主权的教材，令人感到愤慨，韩方强烈谴责这一做法。日本政府曾正确认识到慰安妇问题的本质是战时侵犯妇女人权和普世价值，主动表示谢罪反省，希望日方基于这一精神处理历史教育问题。

3月30日下午，外交部亚洲太平洋局局长李相烈约见日本驻韩国大使馆总括公使相马弘尚，就此事提出抗议。这是继2月日本举行“竹岛日”活动后，韩国政府今年第二次召见日本公使。

历史问题仍难解决

韩国YTN电视台分析称，日本去年和今年分别通过初中和高中教科书审定，强化歪曲历史教育，这让本就恶化的韩日关系很难找到改善迹象。此外，郑义溶就任韩国外交部长官以来，韩日两国外长尚未通过话，两国大使也未来得及递交国书。

“此次日本在教科书中增加竹岛/独岛内容，加剧日韩矛盾。这是日本主动挑起事端，升级两国摩擦。”日本问题专家吕耀东接受本报记者采访时表示，日韩间关于竹岛/独岛之争由来已久，涉及岛屿主权、《联合国海洋法公约》规定的岛屿周边200海里专属经济区、捕捞渔区设定等复杂问题。竹岛/独岛的领土主权之争从多个层面影响着日韩关系。如今，日韩间关于慰安妇、劳工问题的历史问题与领土主权问题交织在一起，两国矛盾加深。

美国斡旋收效甚微

据韩国外交部消息，韩国外交部长官郑义溶表示，愿随时随地与日本外相茂木敏充举行会谈，以解决韩日历史问题，改善两国关系。3月31日，外交部亚洲太平洋局局长李相烈赴日，次日同日本外务省亚洲大洋洲局局长船越健裕举行司局级磋商。共同社报道称，这是两国自去年10月以来再次举行面对面磋商，也是美国拜登政府上台后的首次。

“近来，美国国务卿、防长接连访问日韩，试图拉近美日韩同盟关系。韩国明确表态希望与日对话，这一态度转变与美国的介入有一定关系。但从日本此次教科书事件中的举措来看，日韩关系目前并未出现缓和迹象。”吕耀东认为，韩国希望与日本讨论的慰安妇、劳工问题，一直是日本避而不谈的话题。如今日本挑起竹岛/独岛的领土主权问题，让日韩磋商面临更多复杂挑战。

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