新华社北京4月5日电 4月5日，国务委员兼外交部长王毅同日本外相茂木敏充通电话时表示，希望日方以更积极的心态看待中国发展。

王毅说，中国的发展不但使中国人民过上了越来越好的生活，也为促进地区稳定和繁荣做出了积极贡献。实践证明，中国的发展是世界和平力量的增长，是促进国际合作的有利因素，也是日本经济长久发展的重要机遇。

中方始终意识到自己所承担的国际义务，坚定支持以联合国为核心的国际体系，坚定支持以国际法为基础的国际规则，坚定支持真正的多边主义，坚定维护国际公平正义。中国不干涉别国内政，也不允许他国干涉中国内政。中方维护的不仅是中国的主权权益，也是国际关系基本准则。

王毅表示，某个超级大国的意志代表不了国际社会，跟随这个超级大国的少数国家也无权垄断多边规则。如果打着多边主义幌子，热衷于搞集团政治或大国对抗，甚至基于虚假信息对别国任意实施单边非法制裁，世界就会倒退到是非不分的丛林法则，这对广大中小国家将是灾难，国际社会大多数成员也不会答应。

王毅强调，中国应该怎么做，中国人民才是主人翁，才最有发言权，不能任由某些外国的好恶来评判。各国都应首先把自己国内的事情做好，都有权利自主选择适合本国国情的发展道路，同时携手应对共同面临的全球挑战。

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