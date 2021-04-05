新华社第比利斯4月5日电（记者李铭）格鲁吉亚卫生部长季卡拉泽5日在首都第比利斯举行的新闻发布会上表示，中国国药集团新冠疫苗安全可靠，将在格鲁吉亚抗击疫情工作中发挥重要作用。

季卡拉泽说，世界上接种中国国药新冠疫苗的人数不断增加，其可靠性“毋庸置疑”。他积极评价格中两国抗疫合作，指出中方向格方捐赠大量防疫物资，有力促进了格方抗疫事业。

格国家疾控中心主任加姆克列利泽说，中国国药新冠疫苗的到来使得格鲁吉亚在抗击疫情的斗争中拥有更多手段，将有助于进一步推动疫苗接种进程。

中国驻格鲁吉亚大使李岩在发布会上说，新冠肺炎疫情暴发以来，中格两国通过分享防控经验、提供物资援助等多种形式，积极开展抗疫国际合作。希望中国疫苗能在格方抗击疫情、保护人民生命安全和身体健康方面发挥积极作用。中方愿继续同格方加强国际抗疫合作，携手推动构建人类卫生健康共同体。

格鲁吉亚政府从中国采购的首批国药新冠疫苗于4月3日运抵第比利斯。

3月13日，格鲁吉亚通过世界卫生组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”收到4.32万剂新冠疫苗，3月15日正式启动全国新冠疫苗接种工作。为遏制疫情，格政府计划2021年年内为60%的人口接种新冠疫苗。

(责编：赵欣悦、杨光宇)