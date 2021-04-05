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俄罗斯举行卫国战争胜利76周年阅兵式首次彩排

2021年04月05日22:15 | 来源：中国新闻网
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俄举行卫国战争胜利76周年阅兵式首次彩排

中新社莫斯科4月5日电 (记者 王修君)俄罗斯国防部5日发布消息称，俄罗斯卫国战争胜利76周年阅兵式首次彩排活动当天在莫斯科郊外举行。

1945年5月8日深夜，法西斯德国正式签字投降。苏联将当年5月9日定为卫国战争胜利日并从那时起每年举行纪念活动，其中阅兵是胜利日最主要的活动之一。

2020年俄罗斯卫国战争胜利75周年阅兵式因新冠疫情被推迟至6月24日举行。俄总统新闻秘书佩斯科夫此前透露，今年胜利日阅兵式将如期在5月9日举行。

俄国防部消息说，共有超过1.2万名军人以及超过190件军事装备参加了当天的地面彩排，共有76架固定翼飞机和直升机参加了空中编队彩排。

消息强调，所有参加彩排的军人都已经自愿接种过新冠疫苗。场地和设施每天均消毒。

据俄罗斯《RBC》新闻网消息，今年的阅兵式将动用T72B3M、T80BVM、T90M以及T14“阿玛塔”等型号坦克以及苏30SM、米格29、图160、图95MS苏35S、苏34和苏24M等型号军机。

此外，除了莫斯科外，俄卫国战争胜利76周年阅兵式还将在其他27个城市举行，总共将有超过4.7万人，约1.6万套军事装备和200多架飞机参加。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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