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南非高校发生病毒大规模集体传播 超百人感染新冠肺炎

2021年04月05日21:47 | 来源：中国新闻网
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　　(抗击新冠肺炎)南非高校发生病毒大规模集体传播 超百人感染新冠肺炎

　　中新社约翰内斯堡4月5日电 (记者 王曦)南非比勒陀利亚大学5日对外通报称，该校发生新冠病毒大规模集体性传播，过去三周内该校有100多名学生新冠肺炎病毒检测呈阳性。

　　比勒陀利亚大学发言人德尔波特(Delport)透露，经过初步调查，这些感染的学生被怀疑是在学校附近的哈特菲尔德地区一家备受学生喜爱的餐馆感染的。

　　德尔波特表示，针对当前情况，校方已经采取紧急行动，通过多种措施力争将感染规模控制在最低程度。“检测呈阳性的学生已在家中或卫生部门批准的场所内接受隔离，从而暂时与学校其他人员隔绝。同时，校方也与有关部门展开合作，密切追踪其他密切接触者。”

　　事实上，自南非各大高校于上个月陆续开学后，对于大学生集体性感染新冠肺炎的担忧由此产生。上周，南非高等教育部长恩齐曼迪已经就该国高等院校感染人数上升的问题表达了担忧。

　　不过，南非目前正值人权日、复活节、家庭日等长假期间，人员往来、公共交通运行的频繁加大了疫情传播的可能。对此，南非医学专家普莱克警告称，尽管目前疫情防控初见成效，但南非各界依旧不能掉以轻心，未来几周将是南非是否迎来新一轮疫情高峰的关键节点，因此民众必须严格遵守各项防疫规定。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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