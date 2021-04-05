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综合消息：亚欧地区疫情趋紧 乌克兰再度加强防疫措施

2021年04月05日21:47 | 来源：新华网
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新华社努尔苏丹4月5日电 综合新华社驻亚欧地区记者报道：亚欧地区新冠疫情不容乐观，乌克兰再度加强防疫措施，哈萨克斯坦6个地区成为疫情红区，俄罗斯累计死亡病例超过10万。

俄罗斯防疫指挥部5日报告新增确诊病例8646例，累计4589540例；累计死亡100717例；累计治愈4211133例。俄总统新闻秘书佩斯科夫说，越来越多的俄罗斯公民登记注射疫苗。他表示，俄罗斯每个月生产疫苗的数量都在增加，疫苗能够满足俄罗斯公民的需求。

据乌克兰卫生部5日消息，过去一天该国新增新冠确诊病例10179例，累计1755888例；累计死亡34587例；累计治愈1352139例。截至4日该国已有291822人完成首剂疫苗接种。乌克兰首都基辅市5日起强化防疫措施，包括幼儿园在内的教育机构一律停课，餐饮场所只提供外卖服务，市民须持有特别通行证才能乘坐公共交通工具。

乌克兰总统泽连斯基4日签署新冠疫苗国家接种法令，要求内阁在一周内就每月接种规模、疫苗来源、接种计划责任人、加强抗疫国际合作等内容制定详细计划并执行。计划目标是在2021年年底前完成大部分成年国民的接种。

据格鲁吉亚政府防控新冠肺炎疫情网站5日公布的数据，格24小时新增确诊病例228例，累计284061例；累计死亡3822例；累计治愈275024例。格国家疾病控制中心主任加姆克列利泽表示，过去3周该国疫情恶化，新增确诊病例增长较快；该国有11603人接种了疫苗，接种速度低于预期。他警告说，如果民众不严格遵循相关措施并加紧接种疫苗，格鲁吉亚将面临第三波疫情冲击。

哈萨克斯坦卫生部5日报告新增确诊病例1921例，累计255028例；累计治愈225256例。哈卫生部根据疫情风险由高到低将全国各地区划分为红、黄、绿三个类别。据哈通社5日消息，哈全国共有6个地区为红区，病毒传播风险较高。疫情红区之一的阿拉木图市自2月1日开始大规模接种疫苗，至今已有23799人完成第一剂注射。

还有一些国家5日更新了新冠病例数据：吉尔吉斯斯坦新增确诊139例，累计89153例；累计死亡1507例；累计治愈85271例。亚美尼亚新增确诊479例，累计197113例；累计死亡3614例；累计治愈176889例。乌兹别克斯坦新增确诊179例，累计83802例；累计死亡631例；累计治愈81763例。（执笔记者：张继业；参与记者：鲁金博、李东旭、李铭、关建武、蔡国栋、魏忠杰）

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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