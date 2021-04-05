4月5日，新当选的越南政府总理范明政在首都河内宣誓就职。越南第十四届国会第十一次会议5日选举范明政为新一任政府总理。新华社/越通社

新华社河内4月5日电（记者黄硕 蒋声雄）越南第十四届国会第十一次会议5日选举范明政为新一任政府总理。

据越通社报道，国会当天下午进行不记名投票，466张有效票中有462票赞成选举范明政为政府总理。范明政在当选后随即宣誓就职。

越南第十四届国会第十一次会议已于2日表决通过免去阮春福政府总理职务的决议，该决议自国会选出新一任政府总理起生效。

范明政1958年出生，原籍越南清化省，获法学博士学位，曾担任越南公安部副部长、广宁省省委书记、中央组织部副部长，2016年2月起担任中央组织部部长。范明政是越共第十一届、第十二届中央委员会委员，以及第十二届中央政治局委员和中央书记处书记，并于今年1月入选越共第十三届中央委员会和中央政治局。

越南第十四届国会第十一次会议3月24日在首都河内开幕，计划于4月8日闭幕。这是本届国会最后一次会议。国会已于3月31日选举王庭惠为新一任国会主席，4月5日上午选举阮春福为新一任国家主席。

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