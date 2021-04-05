新华社河内4月5日电（记者黄硕 蒋声雄）越南第十四届国会第十一次会议5日选举政府总理阮春福为新一任国家主席。

据越通社报道，在当天上午举行的国会不记名投票中，出席的468名国会代表全数表决通过选举阮春福为新一任国家主席的决议。阮春福随后宣誓就职。这是越南历史上现任政府总理首次被选举为国家主席。

越南第十四届国会第十一次会议2日表决通过免去阮富仲国家主席职务的决议。当天，国会还表决通过了免去阮春福政府总理职务的决议，该决议自国会选出新一任政府总理起生效。国会将在5日选举新一任政府总理。

阮春福1954年7月出生于越南广南省，越共第十一、十二届中央政治局委员。曾担任广南省人民委员会主席，政府监察总署副总监察长，政府办公厅常务副主任、主任，副总理。2016年4月当选总理，7月连任。越共第十三次全国代表大会今年1月选出新一届中央委员会，阮春福再次入选，并再次当选中央政治局委员。

越南第十四届国会第十一次会议今年3月24日在首都河内开幕，计划于4月8日闭幕。这是本届国会最后一次会议，国家领导人换届选举是会议主题之一。

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