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美国纽约举行大型集会反对歧视和仇恨亚裔

2021年04月05日11:56 | 来源：新华网
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　　新华社纽约4月4日电（记者刘亚南）上万名示威者4日在美国纽约市举行大规模集会和游行，要求政府采取措施打击针对亚裔的种族歧视和仇恨犯罪，并呼吁亚裔团结起来捍卫自身权益。

　　当日，亚裔维权大联盟联合约200个少数族裔社团在曼哈顿福利广场组织集会并发表演讲，随后游行队伍穿过布鲁克林大桥，来到布鲁克林的卡德曼广场集合，并在那里继续集会和演讲。

　　亚裔维权大联盟总召集人陈善庄在集会上表示，尽管过去100多年来亚裔为美国发展做出了贡献，但亚裔的权益至今没有得到美国联邦政府重视。他表示，亚裔不是替罪的羔羊，“我们必须行动起来和发声，让外界知道我们面对歧视、仇恨、暴力时所承受的苦难！”

　　纽约华人侨团联合会主席牛红在集会上表示：“希望所有的亚裔能够走出来、站出来，为我们的权益发声。”牛红说，纽约华人侨团联合会当天也组织多个社团参加集会和游行，旨在表明所有亚裔不再沉默，要停止仇恨犯罪和暴力。

　　美国暴发新冠疫情以来，针对亚裔的种族歧视和仇恨犯罪不断升级。仅过去一周，纽约市就发生多起针对亚裔的暴力和犯罪行为。截至目前，有近2000名志愿者参加纽约市“安全步行”社团，为亚裔出行提供陪护。

(责编：牛镛、胡永秋)

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