本报驻泰国记者 孙广勇

同饮一江水，命运紧相连。2016年3月23日，中国和柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南领导人共同宣布启动澜沧江—湄公河合作这一新型次区域合作机制，一致决定建设面向和平与繁荣的澜湄国家命运共同体。

5年来，澜湄六国开创“发展为先、务实高效、项目为本”的澜湄模式，推动澜湄合作走深走实，迈入全面发展新阶段，为各国发展注入“源头活水”，为构建人类命运共同体树立了典范。

加快推进区域减贫

湄公河次区域因人口众多、基础设施薄弱、资金缺口等所限，发展路上遇到困难。在共建“一带一路”以及澜湄合作的推动下，中国减贫示范合作项目在老挝、柬埔寨、缅甸6个试点村庄落地实施，完善当地基础设施和公共服务，开展技术援助，推进“造血式”扶贫。如今，这些村庄焕发出新的生机。

“村里路通了，人们喝上了自来水，学校有了崭新的教学楼和平整的操场。中国还援建了村医务所，小病小痛在家门口就能得到治疗，我的小孙子也是在那里出生的……”老挝琅勃拉邦省象龙村，60多岁的村民通占细数着村里这些年的变化。他说，全村人都非常感谢中国带来的减贫示范合作项目。

老挝万象市版索村副村长坎占也有相同感受：“村里铺上了沥青路，环境卫生得到改善。去年，河上修了一座新桥，车辆再也不用绕远路，村民来往方便多了。”村民告别了“落雨一身泥，天晴一身灰”的历史，他们还成立养牛、种玉米和织布生产小组，家庭收入大大提高。

在柬埔寨干丹省谢提尔普洛斯村和斯瓦安普村，建成400平方米的社区活动中心和一处集中供水站，为261户特困户和贫困户重建和改建了住房，132户新建了厕所，82户家庭通了电，给500户村民发放了省柴灶。“在项目推进过程中，中国的减贫理念和经验让我们受益匪浅。”柬埔寨干丹省农村发展厅厅长吉塔维说。

柏油路两旁，太阳能路灯柱整齐排列，房屋错落有致，还有新建的学校、图书馆、诊所……缅甸内比都敏彬村和埃羌达村的发展日新月异。敏彬村项目管理办公室负责人吴莫觉缪说：“中国专家经常到村里和村民面对面沟通交流，了解村民需求，和村民一起劳动，我们和中方专家结下了深厚情谊。”

“老挝正致力于实现脱贫目标，减贫示范合作项目带来全新的减贫模式，希望未来向全国推广，让更多民众受益。”老挝农林部副部长坎本纳·塞亚农表示，澜湄合作为区域减贫创造了新机遇，提供了更多可借鉴的发展方案。

合作成果惠及民众

在柬埔寨，未接入国家电网、通不上电的家庭占三成左右，一些家庭几乎没有电器，孩子们没有足够的光源看书学习。

2018年，深圳市国际交流合作基金会联合湄公河国家政府、公益机构及深圳光伏企业发起“湄公河太阳村”项目，为柬埔寨乡村地区提供太阳能光伏技术和设备，点亮了村民的幸福生活。

得益于这一项目，柬埔寨南部茶胶省巴提县和伯雷楚萨县的10个村庄装上了300套离线光伏发电设备、100台大功率的太阳能学习灯和10台太阳能电视，300户贫困居民及部分学校、医院等公共场所的用电问题得以解决。项目每年开展两次培训活动，为每个村庄培训3名维护太阳能设施的人员。

去年6月，“湄公河太阳村”缅甸首期项目启动，向马圭省两个村庄捐赠共300套小型分布式太阳能发电系统和1700盏太阳能台灯，向缅甸社区图书馆捐赠了32套中型分布式太阳能发电系统。

柬埔寨民间社会组织联盟论坛主席盖里维希表示，项目改善了当地居民的生活条件、儿童的学习环境。柬中两国以民生项目拓展交流，搭建起合作沟通的平台，更多柬埔寨青年希望学习中国技术，为建设柬埔寨作贡献。

澜湄六国山水相连，发展利益紧密攸关。5年来，澜湄合作专项基金支持开展了500多个惠民项目：核能培训项目为越南、老挝等国青年提供核电站、核医疗等民用技术培训，“油茶良种选育研究”项目从广西引种油茶到泰国和老挝山区，“咖啡增产项目”已培训超过1.1万名缅甸咖啡农，“本草惠澜湄”“中医针灸进澜湄”项目积极推广传统医药合作，贫困社区综合发展、“澜湄‘半边天’行动”等项目促进区域减贫和妇女事业发展……湄澜合作坚持民本理念，努力让合作成果惠及民众，给流域各国人民带来了实实在在的福祉。

有力支撑地区发展

澜湄合作发挥地缘相接、产业互补有利条件，努力释放各国发展潜力，推进基础设施互联互通，扩大相互贸易投资，不断充实区域产业链供应链网络，推动六国形成全方位、高质量、协同联动的发展格局。

5年来，中国提供“两优”贷款、产能和装备制造合作专项贷款，支持湄公河国家开展了柬埔寨暹粒新国际机场、老挝万象电网改造、越南永新燃煤电厂等40多个重大基建项目。泰国榴莲、柬埔寨大米、缅甸西瓜、老挝香蕉和越南巴沙鱼等优质产品摆上中国老百姓的餐桌，中国企业赴柬埔寨、老挝共建农业合作示范区，打造水稻、橡胶、果蔬、畜产品生产加工和物流集散基地。

2020年，中国和湄公河五国贸易额达3221亿美元，较2015年增长66.3%。2019年，双方人员往来达5000多万人次，每周定期航班近3000班次。中国是越南、柬埔寨、缅甸、泰国的最大贸易伙伴、老挝的第二大贸易伙伴。越南成为中国第四大国别贸易伙伴。

以区域全面经济伙伴关系协定为契机，澜湄国家将积极加强贸易投资和互联互通合作，加快推进中老、中泰铁路等重大项目，深化边境贸易、跨境电商、产业园区合作，共同建设澜湄流域经济发展带。

柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆表示，六国通过澜湄合作不断加强协作，坚持以开放、包容、互补原则应对地区性挑战，取得丰硕成果，在推动地区各国社会经济发展的同时，也为进一步加强东盟共同体建设提供了重要动力。

面对疫情挑战，六国同心抗疫，采取有力举措遏阻疫情蔓延，澜湄区域累计确诊病例和发病率显著低于全球其他地区。中国已与柬埔寨、老挝、泰国等国开展疫苗合作。未来，六国还将用好澜湄公共卫生专项资金，支持开展疫情监测技术、跨境传染病防控、传统医药等项目，提高六国公共卫生能力。

“澜湄合作是促进区域经济发展的重要引擎。”泰国国家研究院泰中战略研究中心主任苏拉西表示，澜湄六国发挥地缘相近、人文相亲、经济互补的合作优势，必将推动澜湄地区以及亚洲的共同繁荣。

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2021年04月05日 03 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)