人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

海外声音

2021年04月05日04:04 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　图一：2月10日，在上海，影迷在电影院观看春节档贺岁大片《人潮汹涌》。
　　陈玉宇摄（人民视觉）

　　图二：3月30日，在河南省郑州市，一列中欧班列在中铁联集郑州中心站进行货物装车作业，装车完毕后将发往德国汉堡。
　　王 玮摄（人民视觉）

　　中国爱国电影深受喜爱（图一）

　　去年夏天以来，世界其他国家的许多电影院仍未恢复营业，但中国观众早就恢复了到电影院观影的习惯。

　　得益于对疫情的有效控制，中国在2020年首次问鼎世界票房冠军宝座。根据互联网统计公司Comscore的数据，2020年中国票房收入（31亿美元）占全球票房总收入的25%，北美票房占比为18％（23亿美元）。去年中国电影票房排名前四的都是国产片。进口片在2020年中国电影票房收入的占比不到16％，而在2019年这一数字为36％。

　　越来越多影片表现出民族大义和爱国情怀，比如，讲述爱国精神的经典影片《战狼2》（票房为8.54亿美元）。中国电影专家乔纳森·帕皮什说：“中国的爱国电影自1949年以来一直存在，但近年来它们焕发出新色彩。”这些电影共同刻画出一个不容被威胁的“自豪中国”形象，观众很喜欢。

　　——法国《快报》3月31日文章

　　

　　中欧班列展现巨大货运优势（图二）

　　中国制造商正在寻求通过陆路出口商品以避开海运延误问题，来自欧洲的一波需求浪潮也在推动洲际铁路货运量激增。

　　防疫封锁措施使外国对中国制造的商品——从电子产品到家电的需求猛增。业内企业和机构表示，海运（更长的）耗时以及集装箱短缺带来的压力，让途经俄罗斯和中亚地区的陆路出口线路成为有吸引力的替代选项。

　　今年前两个月，从中国驶往欧洲的货运班列超过2000列，是去年同期（疫情暴发时）的两倍。中欧班列总开行量同比增长50%，是2016年的7倍。

　　但近来从东到西的陆路运输量猛增，其背景是，一艘集装箱船搁浅后阻塞了苏伊士运河。（中欧）陆路运输还受到“一带一路”倡议的推动。北京的这项国际基础设施战略强调了“钢铁骆驼”的象征意义，并鼓励各省份为跨境铁路运输提供补贴。

　　——英国《金融时报》3月29日文章

(责编：赵欣悦、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部