图一：2月10日，在上海，影迷在电影院观看春节档贺岁大片《人潮汹涌》。

陈玉宇摄（人民视觉）

图二：3月30日，在河南省郑州市，一列中欧班列在中铁联集郑州中心站进行货物装车作业，装车完毕后将发往德国汉堡。

王 玮摄（人民视觉）

中国爱国电影深受喜爱（图一）

去年夏天以来，世界其他国家的许多电影院仍未恢复营业，但中国观众早就恢复了到电影院观影的习惯。

得益于对疫情的有效控制，中国在2020年首次问鼎世界票房冠军宝座。根据互联网统计公司Comscore的数据，2020年中国票房收入（31亿美元）占全球票房总收入的25%，北美票房占比为18％（23亿美元）。去年中国电影票房排名前四的都是国产片。进口片在2020年中国电影票房收入的占比不到16％，而在2019年这一数字为36％。

越来越多影片表现出民族大义和爱国情怀，比如，讲述爱国精神的经典影片《战狼2》（票房为8.54亿美元）。中国电影专家乔纳森·帕皮什说：“中国的爱国电影自1949年以来一直存在，但近年来它们焕发出新色彩。”这些电影共同刻画出一个不容被威胁的“自豪中国”形象，观众很喜欢。

——法国《快报》3月31日文章

中欧班列展现巨大货运优势（图二）

中国制造商正在寻求通过陆路出口商品以避开海运延误问题，来自欧洲的一波需求浪潮也在推动洲际铁路货运量激增。

防疫封锁措施使外国对中国制造的商品——从电子产品到家电的需求猛增。业内企业和机构表示，海运（更长的）耗时以及集装箱短缺带来的压力，让途经俄罗斯和中亚地区的陆路出口线路成为有吸引力的替代选项。

今年前两个月，从中国驶往欧洲的货运班列超过2000列，是去年同期（疫情暴发时）的两倍。中欧班列总开行量同比增长50%，是2016年的7倍。

但近来从东到西的陆路运输量猛增，其背景是，一艘集装箱船搁浅后阻塞了苏伊士运河。（中欧）陆路运输还受到“一带一路”倡议的推动。北京的这项国际基础设施战略强调了“钢铁骆驼”的象征意义，并鼓励各省份为跨境铁路运输提供补贴。

——英国《金融时报》3月29日文章

(责编：赵欣悦、杨光宇)