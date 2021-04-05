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“感谢中国研发新冠疫苗”（采访手记）

海外网   毛  莉   陆宁远
2021年04月05日04:03 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　“非常感谢中国研发新冠疫苗！我们对中国疫苗充满信心！”约旦驻华大使胡萨姆·侯赛尼与“我在中国当大使”栏目组一见面，就通过栏目组的镜头为中国疫苗点赞。

　　今年1月，约旦就已批准应急使用中国国药集团生产的新冠肺炎疫苗，约旦首相和多名大臣带头接种中国疫苗。侯赛尼大使注意到，约旦使用中国疫苗的新闻在中国社交媒体上了热搜。“约旦的疫苗接种计划面向约旦境内所有人开放。约旦人民接种新冠肺炎疫苗的意愿很高。”侯赛尼大使说，中国向世界提供疫苗是对全球公共卫生安全的重要贡献。

　　侯赛尼大使不是第一位通过栏目组点赞中国疫苗的驻华大使。日前，已有多批科兴疫苗运抵哥伦比亚，哥伦比亚驻华大使路易斯·蒙萨尔韦对栏目组表示，迎接中国疫苗对哥伦比亚全国上下而言都是件大事，中国疫苗为哥伦比亚人民带来了希望。“我们对中国疫苗的有效性充满信心，中国疫苗对哥伦比亚实行大规模疫苗接种计划作出了积极贡献。”蒙萨尔韦说。

　　斯里兰卡日前也已批准中国国药新冠肺炎疫苗的紧急使用。斯里兰卡驻华大使帕利塔·科霍纳对栏目组表示，新冠肺炎疫情是一个全球普遍问题，需要全人类携手应对。“斯里兰卡需要疫苗，我们非常赞赏中国为斯里兰卡提供疫苗。”

　　不久前，中国国药新冠疫苗运抵多米尼克首都罗索。多米尼克驻华大使马丁·查尔斯介绍，从中方作出承诺到疫苗完成交付，只用了短短几星期时间。“多米尼克对此深表感谢。”他说，“多米尼克多名政要第一时间接种，这向多米尼克民众和国际社会表明‘中国疫苗是安全的’。”

　　推动抗疫国际合作，中国一直走在前列。点滴细节之间，世界感受到了“中国温度”有多暖。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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