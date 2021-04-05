胡萨姆·侯赛尼

自2019年9月担任约旦驻华大使以来，没有什么比见证约中两国牢固的友好关系不断发展壮大更令我感到高兴，也没有什么比和中国各地的朋友一起工作更让我开心。

2021年是约旦建国100周年，这是我们回顾约旦历史和庆祝约旦成就的重要时刻。一个世纪以来，无论资源多么匮乏、无论地区面临怎样的困难与挑战，艰苦奋斗与建设现代化国家的决心始终贯穿着约旦历史。如今，约旦与世界各国保持着友好关系。虽然地处饱受战争和冲突困扰的地区，约旦却成为稳定与保障的代名词，为数百万寻求庇护的难民提供了安全住所。

令我们感到自豪的是，今天约旦在教育、信息与通信技术、医疗保健、银行业等诸多领域走在中东地区前列。约旦坚持将人民置于核心地位，致力于提高人民福祉。

同样令我们感到自豪的是，约旦和中国之间的友谊为深化双边合作打开了一扇扇大门。2015年，两国元首在北京宣布建立约中战略伙伴关系。两国成千上万的留学生到对方国家学习，在旅游、文化、投资和贸易等广泛领域的合作也不断加强，中国已成为约旦第二大贸易伙伴。

中国“十四五”时期，我相信约中两国将在更多领域开展合作。约旦在中东地区的重要战略地位、良好的地理位置、完善的基础设施建设，可以为中国企业提供机遇。约旦与世界多国签订的自由贸易协定，让约旦有望成为本地区乃至更广泛区域的贸易、物流与服务枢纽。约旦的稳定环境、高素质人才、高品质生活，也将极大促进商务发展。我们都期盼疫情导致的航班和旅行限制尽快解除，约中人民能很快恢复互访交流，两国不断释放合作新动能。

我想借此机会对中国共产党成立100周年致以祝贺，向中国共产党党员对这个伟大国家作出的卓越贡献致敬，并诚挚祝愿约中关系不断繁荣发展！

（作者为约旦驻华大使）

(责编：赵欣悦、杨光宇)