海外网 毛 莉 任天择

约旦驻华大使胡萨姆·侯赛尼近照。

海外网 季星兆摄

2021年对中国和约旦来说都是具有历史意义的一年，中国共产党将庆祝建党100周年，约旦迎来建国100周年。站在新的历史起点上，约旦驻华大使胡萨姆·侯赛尼对约中关系发展充满期待。

侯赛尼近日在接受人民日报海外网采访时表示：“长久以来，是相互尊重让约中两国走到一起。我为两国关系感到骄傲，希望未来两国进一步深化各领域合作。”

“对中国共产党有全新认识”

谈起来华之前的中国印象，胡萨姆·侯赛尼说：“紫禁城、长城在约旦非常有名，但大多数约旦人对中国的第一印象是重视教育和科技。中国教育和科技创新的成绩，带给约旦重要启发。”

当侯赛尼真正走进中国时，这个古老而现代的国度给了他更多惊喜。“中国的飞跃式发展让人就像坐上了一台时光机。”他说，中国繁荣的经济、发达的基建、中国人向上的精神面貌，让他“对中国共产党有了全新认识”。让侯赛尼感慨的是，他到访中国任何地区看到的都是蓬勃发展的景象，“快速发展不是偶然的个例，中国追求的发展是均衡发展。”

从中国脱贫攻坚的成果里，侯赛尼看到了中国共产党为中国人民谋幸福的初心。他说，贫困是世界性难题，即使在发达国家，贫困问题也并未得到彻底解决。作为世界上最大的发展中国家，中国消除绝对贫困是一项巨大成就，中国共产党和中国政府为此付出了艰辛努力。“约旦赞赏中国减贫经验。”侯赛尼说，能亲眼见证中国的发展变化是非常难得的机会。他希望进一步加深对中国历史、文化和政策的了解，从中汲取对约旦发展有益的经验。

当前，中国未来5年乃至15年发展的蓝图已经绘就，14亿中国人踏上了全面建设社会主义现代化国家的新征程。“中国实现现代化不仅意味着世界1/5人口进入现代化，也将对包括约旦在内的世界各国产生重要影响。”侯赛尼表示，他十分赞赏中国提出的中阿命运共同体理念，他在中国实现现代化的进程中看到了深化约中合作的机遇。2015年，约中正式建立战略伙伴关系，两国关系不断升温既是对历史的延续，也表明未来扩大合作拥有巨大潜力。

“华为在约旦广受欢迎”

“我们期待在各方面尤其是经贸领域加强同中国合作。”侯赛尼说，约中在能源、矿业、制造业等广泛领域具有互补优势，希望未来两国续写更多合作共赢的新篇章。

两国源远流长的交往史，书写了一个个成功故事。“约旦古城佩特拉曾是古丝绸之路上的重要节点，也因此成为当时世界上最富饶的城市之一。”侯赛尼期待，约旦能够抓住共建“一带一路”机遇，实现自身发展。他说，约旦地理位置独特，地处亚非欧交汇之处。在抗击新冠肺炎疫情过程中，约旦已经充分发挥了作为地区物流枢纽的作用，向欧洲和邻国输送口罩、食品等重要物资。目前约旦正致力于帮助地区应对难民需求、医疗问题和粮食安全等诸多挑战。

“希望更多中国企业关注在约旦的投资机会。”侯赛尼说，约旦通信技术的发展走在阿拉伯地区前列，约旦很多年轻人和企业从事通信行业，中国通信企业能够在约旦找到优秀合作伙伴。华为等中国高科技企业已在约旦发展多年，对约旦信息通信基础设施建设作出了重要贡献。

不仅如此，华为还与约旦高校合作共建信息通信技术学院，为约旦培养信息通信技术人才。“华为是全球领先的通信企业，在约旦广受欢迎，与华为的合作让我们感到骄傲，希望继续推进未来的合作。”侯赛尼说。

新冠肺炎疫情后的经济数字化转型契机，让侯赛尼看到了两国加深合作的更广阔前景。他表示，疫情下中国数字经济发展迅猛，约旦数字技术也得到了检验，数字经济有望成为今后合作的增长点。“约旦有领先阿拉伯地区的网银系统，中国的电商和移动支付非常发达，约旦能为中国电商和移动支付进入阿拉伯地区提供绝佳平台。”

“欢迎中国电影来取景”

在历史长河中，中华文明和阿拉伯文明交相辉映。侯赛尼认为，人文因素在约中、阿中关系发展中具有极为特殊的意义。

侯赛尼表示，历史文化为约中深入了解彼此打开了大门。中国今天的发展道路是从几千年悠久文明传承中走出来的。阿拉伯国家也拥有璀璨文明，深知历史文化对一个国家发展的重要作用。他期待，未来进一步拓展约中人文交流。

侯赛尼高兴地看到，中国很多高校开设了阿拉伯研究中心和阿拉伯语课程，这表明中国对阿拉伯语及阿拉伯世界的重视。他说，阿拉伯地区也开设了中国文化中心和孔子学院，逢年过节，约旦人非常乐意参加中国文化中心和孔子学院举办的庆祝活动。“还有很多约旦学生在学中文，学好中文对他们的人生发展很重要。约旦希望引入更多中文学习项目和平台。”

在侯赛尼加强两国人文交流的“愿望清单”中，电影合作也是重要一项。侯赛尼表示，中国的功夫片、历史片很多年前就进入了约旦观众的视野，现在约旦又引进不少中国剧情片。“中国电影在约旦越来越受欢迎。”侯赛尼说，约中合作拍摄电影有助于进一步提升中国电影在约旦的关注度。中国有发达的电影工业，而约旦有著名的电影取景地。比如，约旦南部的瓦迪拉姆地貌独特，红色沙漠的奇观让人仿佛置身火星，世界上很多火星题材的电影都在此取景。“欢迎中国电影来取景，增进两国人民之间的文化交流和友谊。”

(责编：赵欣悦、杨光宇)