人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

“约旦赞赏中国减贫经验”（我在中国当大使）

——访约旦驻华大使胡萨姆·侯赛尼

海外网   毛  莉  任天择
2021年04月05日04:02 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　约旦驻华大使胡萨姆·侯赛尼近照。
　　海外网 季星兆摄

　　2021年对中国和约旦来说都是具有历史意义的一年，中国共产党将庆祝建党100周年，约旦迎来建国100周年。站在新的历史起点上，约旦驻华大使胡萨姆·侯赛尼对约中关系发展充满期待。

　　侯赛尼近日在接受人民日报海外网采访时表示：“长久以来，是相互尊重让约中两国走到一起。我为两国关系感到骄傲，希望未来两国进一步深化各领域合作。”

　　

　　“对中国共产党有全新认识”

　　谈起来华之前的中国印象，胡萨姆·侯赛尼说：“紫禁城、长城在约旦非常有名，但大多数约旦人对中国的第一印象是重视教育和科技。中国教育和科技创新的成绩，带给约旦重要启发。”

　　当侯赛尼真正走进中国时，这个古老而现代的国度给了他更多惊喜。“中国的飞跃式发展让人就像坐上了一台时光机。”他说，中国繁荣的经济、发达的基建、中国人向上的精神面貌，让他“对中国共产党有了全新认识”。让侯赛尼感慨的是，他到访中国任何地区看到的都是蓬勃发展的景象，“快速发展不是偶然的个例，中国追求的发展是均衡发展。”

　　从中国脱贫攻坚的成果里，侯赛尼看到了中国共产党为中国人民谋幸福的初心。他说，贫困是世界性难题，即使在发达国家，贫困问题也并未得到彻底解决。作为世界上最大的发展中国家，中国消除绝对贫困是一项巨大成就，中国共产党和中国政府为此付出了艰辛努力。“约旦赞赏中国减贫经验。”侯赛尼说，能亲眼见证中国的发展变化是非常难得的机会。他希望进一步加深对中国历史、文化和政策的了解，从中汲取对约旦发展有益的经验。

　　当前，中国未来5年乃至15年发展的蓝图已经绘就，14亿中国人踏上了全面建设社会主义现代化国家的新征程。“中国实现现代化不仅意味着世界1/5人口进入现代化，也将对包括约旦在内的世界各国产生重要影响。”侯赛尼表示，他十分赞赏中国提出的中阿命运共同体理念，他在中国实现现代化的进程中看到了深化约中合作的机遇。2015年，约中正式建立战略伙伴关系，两国关系不断升温既是对历史的延续，也表明未来扩大合作拥有巨大潜力。

　　“华为在约旦广受欢迎”

　　“我们期待在各方面尤其是经贸领域加强同中国合作。”侯赛尼说，约中在能源、矿业、制造业等广泛领域具有互补优势，希望未来两国续写更多合作共赢的新篇章。

　　两国源远流长的交往史，书写了一个个成功故事。“约旦古城佩特拉曾是古丝绸之路上的重要节点，也因此成为当时世界上最富饶的城市之一。”侯赛尼期待，约旦能够抓住共建“一带一路”机遇，实现自身发展。他说，约旦地理位置独特，地处亚非欧交汇之处。在抗击新冠肺炎疫情过程中，约旦已经充分发挥了作为地区物流枢纽的作用，向欧洲和邻国输送口罩、食品等重要物资。目前约旦正致力于帮助地区应对难民需求、医疗问题和粮食安全等诸多挑战。

　　“希望更多中国企业关注在约旦的投资机会。”侯赛尼说，约旦通信技术的发展走在阿拉伯地区前列，约旦很多年轻人和企业从事通信行业，中国通信企业能够在约旦找到优秀合作伙伴。华为等中国高科技企业已在约旦发展多年，对约旦信息通信基础设施建设作出了重要贡献。

　　不仅如此，华为还与约旦高校合作共建信息通信技术学院，为约旦培养信息通信技术人才。“华为是全球领先的通信企业，在约旦广受欢迎，与华为的合作让我们感到骄傲，希望继续推进未来的合作。”侯赛尼说。

　　新冠肺炎疫情后的经济数字化转型契机，让侯赛尼看到了两国加深合作的更广阔前景。他表示，疫情下中国数字经济发展迅猛，约旦数字技术也得到了检验，数字经济有望成为今后合作的增长点。“约旦有领先阿拉伯地区的网银系统，中国的电商和移动支付非常发达，约旦能为中国电商和移动支付进入阿拉伯地区提供绝佳平台。”

　　“欢迎中国电影来取景”

　　在历史长河中，中华文明和阿拉伯文明交相辉映。侯赛尼认为，人文因素在约中、阿中关系发展中具有极为特殊的意义。

　　侯赛尼表示，历史文化为约中深入了解彼此打开了大门。中国今天的发展道路是从几千年悠久文明传承中走出来的。阿拉伯国家也拥有璀璨文明，深知历史文化对一个国家发展的重要作用。他期待，未来进一步拓展约中人文交流。

　　侯赛尼高兴地看到，中国很多高校开设了阿拉伯研究中心和阿拉伯语课程，这表明中国对阿拉伯语及阿拉伯世界的重视。他说，阿拉伯地区也开设了中国文化中心和孔子学院，逢年过节，约旦人非常乐意参加中国文化中心和孔子学院举办的庆祝活动。“还有很多约旦学生在学中文，学好中文对他们的人生发展很重要。约旦希望引入更多中文学习项目和平台。”

　　在侯赛尼加强两国人文交流的“愿望清单”中，电影合作也是重要一项。侯赛尼表示，中国的功夫片、历史片很多年前就进入了约旦观众的视野，现在约旦又引进不少中国剧情片。“中国电影在约旦越来越受欢迎。”侯赛尼说，约中合作拍摄电影有助于进一步提升中国电影在约旦的关注度。中国有发达的电影工业，而约旦有著名的电影取景地。比如，约旦南部的瓦迪拉姆地貌独特，红色沙漠的奇观让人仿佛置身火星，世界上很多火星题材的电影都在此取景。“欢迎中国电影来取景，增进两国人民之间的文化交流和友谊。”

(责编：赵欣悦、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部