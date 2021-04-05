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天津侨商张连志和“瓷房子”——

他给世界的“瓷片情书”

张道正
2021年04月05日04:01 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　“坚实的综合国力是中国的底气，也是全世界华侨华人的底气。”中国瓷房子博物馆创始人、天津侨商会副会长张连志近日接受采访时表示，只有中国强大了，海外游客才能对中国心向往之，外国宾朋才会仰慕中华文化；新时代中国给了文旅产业机构发展壮大的机会，也让中华文化对外推广更有底气。

　　随着中国控制住疫情，天津各大景区热闹起来，中国瓷房子也迎来如潮人流。张连志在瓷房子博物馆讲述人生经历以及中国瓷房子随“国运”而兴的经验。

　　张连志1957年出生于天津一个儒商世家，父母钟爱收藏，他从小就对中国传统文化耳濡目染。经商成功后，他奔走海内外，斥巨资从美国、巴西等地买回不少散失多年的中国文物。一次偶然机会，他发现外国人喜欢在一面贴满瓷片的迎门墙前留影。“我想到了往房子上贴瓷片，这样就能永远保存。”

　　2002年，张连志买下一座有着百年历史但是年久失修的法式建筑物，并对其进行改造。该建筑系中国近代外交家黄荣良故居，张连志用其收藏的各类古瓷片、瓷瓶、瓷盘、瓷碗、石雕造像、汉白玉石狮子，还有诸多水晶玛瑙为黄荣良故居进行修饰。这就是后来的“瓷房子”。

　　瓷房子2007年开业时即引发轰动，来自世界各地共50多位外国使节、参赞及夫人到场致贺。埃及大使发出感叹：“这真是世界的奇迹”。尼日利亚公使惊呼：“瓷房子太漂亮了，真是惊人的艺术精品”。美国《赫芬顿邮报》将其评选为世界15个设计最为独特的博物馆之一。

　　作为侨商，张连志早年走过多国，发现外国人对中国瓷器非常热爱和认可。张连志说，中国是公认的瓷器故乡，在英文中，“瓷器”与“中国”同为一词，中国瓷器是中国对外传播的最佳“形象大使”。

　　基于这样的认识，张连志设计和建造的中国瓷房子博物馆成为他给世界的“瓷片情书”。“瓷房子不只是一个房子或景点，它更像是一件艺术作品，是属于全社会的文化财富，更代表着我对中华传统文化的热爱和传播。”

　　张连志说，改革开放之后，中国迅速发展，在国际舞台的地位也日益提高，外界对于中国有了更多认识，很多人喜欢上了中国文化，这才有了文化旅游业发展的机遇。

　　如今，瓷房子已成为天津市文化旅游地标建筑之一，每天接待来自世界各地的数千游客，节假日甚至有逾万人到访。中国瓷房子博物馆成为外国人到津旅游最喜爱的景点之一。张连志在瓷房子的设计上还与时俱进，将瓷片贴成的“中国梦”三个大字放置在入口处，向世界游客展示新时代的中国。

　　“我们之所以有信心去传播中华文化，归根结底是因为中国富强了。”张连志说，侨居海外的人最能体会到祖（籍）国强大对每一个华夏儿女的重要性。

　　今年，中国共产党迎来百年华诞。张连志说，100年来，中国社会生活的各个方面已发生了翻天覆地的变化，“强大的祖（籍）国让我们在推广中华传统文化时更有‘底气’。”

　　（据中新社电）

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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