信强

近期，美国部分政客在对华问题上再现消极言论。继蓬佩奥在2020年11月发表“台湾不是中国一部分”的荒谬言论之后，美国联邦众议员蒂法尼于今年2月26日提出共同决议案，公然声称“台湾是一个独立国家”，要求美国放弃“过时的一个中国政策”。3月15日，五角大楼网站刊文再次妄称“台湾从来不是中国的一部分”。美国部分政界人士的上述言论构成了对一个中国原则的新一轮公开挑战。

众所周知，台湾问题是中国的内政，事关中国核心利益和中国人民民族感情，不容任何外来干涉。台湾问题也是中美关系中最重要、最敏感的核心问题，因此中国在该问题上绝无任何妥协退让的余地。而随着近年来中国综合国力的迅速提升，美国已将中国定位为长期的、唯一的“战略竞争对手”，并试图利用“台湾牌”来阻挡和迟滞中国的发展进程。为此，特朗普政府在台湾问题上以“小步快跑”的方式一再挑战一个中国原则，推动美台“实质性关系”的升级，成为中美关系倒退恶化的原因之一。从拜登政府近期以来的动向来看，其对台政策虽然会有所回调和收敛，不会像特朗普那样肆无忌惮地挑战中国的底线，但是仍有可能以“切香肠式”的政策手法持续提升美台关系，以实现其“以台制华”的战略目标。

一个中国原则是美国政府对中国作出的严肃政治承诺，是中美两国关系得以实现正常化，并在此后数十年间不断发展的政治基础。如果美方在这一根本性问题上的立场不断倒退，持续向岛内“倚美抗中”的“台独”分裂势力发出错误信号，甚至唆使台湾当局挑战一个中国原则的红线，那么势必会令本已紧张的中美关系进一步趋于恶化。

在特朗普执政期间，其蛮横无理、损人不利己的对华政策令中美关系遭遇了严重的困难，其在台湾问题上的种种挑衅之举，更是令台海局势陷入高度紧张。较之于特朗普，拜登及其执政团队在外交领域拥有经验和能力，中国也真诚地希望美国能够重新校准对华政策的方向，与中国在防控新冠肺炎疫情、推动经济复苏、应对气候变化等问题上开展务实合作，从而让中美关系早日重返互利共赢的正确轨道。但是值得警惕的是，美国国内反华势力一直在竭力推动美台官方交往的升级，加强美台军事与安全合作，加大对台军售力度，帮助台湾当局拓展“国际空间”，如此种种，无疑将对拜登政府处理涉台问题形成严重的掣肘。鉴于此，审慎思考如何稳健、妥善地处理涉台问题，与中方携手维护中美关系和台海和平稳定，将是拜登政府必须严肃对待的重大议题，也是对其决策团队政治和外交智慧的严峻考验。希望美国新一届政府能够从战略全局出发，在台湾问题上切实地恪守一个中国原则和中美三个联合公报，共同推动中美关系这艘巨轮冲破重重险阻，破浪前行。

（作者为复旦大学美国研究中心副主任）

(责编：赵欣悦、杨光宇)