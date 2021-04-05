中国援助柬埔寨的第二批新冠疫苗3月31日晚运抵金边。图为工作人员搬运疫苗。

高炳南摄（新华社发）

连日来，中国新冠疫苗运抵多个国家，受到热烈欢迎。外国政府和人民纷纷对中国表示感谢，认为中方提供的疫苗对其抗击疫情非常重要，中国为国际抗疫合作作出了不可替代的重要贡献。

积极兑现承诺

4月3日，格鲁吉亚政府从中国采购的首批由国药集团生产的新冠疫苗运抵格首都第比利斯；4月2日晚，蒙古国政府采购的首批中国新冠疫苗运抵蒙首都乌兰巴托；4月1日，阿塞拜疆从中国采购的首批科兴新冠疫苗运抵阿首都巴库；3月31日，中国政府援助斯里兰卡新冠疫苗运抵斯里兰卡科伦坡班达拉奈克国际机场；3月30日，中国政府援助埃塞俄比亚的新冠疫苗运抵其首都亚的斯亚贝巴；3月29日，中国政府援助巴勒斯坦的中国国药集团新冠疫苗运抵拉姆安拉；3月29日，中国政府援助尼泊尔政府新冠疫苗交接仪式在尼首都加德满都的总理官邸举行……近段时间以来，一批批中国新冠疫苗陆续运抵多个国家。

中国积极兑现将新冠疫苗作为全球公共产品的承诺，努力提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，正向80个国家和3个国际组织提供疫苗援助，同时向40多个国家出口疫苗。中方积极加入“新冠疫苗实施计划”，承诺提供1000万剂疫苗，并向维和人员捐赠30万剂疫苗。中方同国际奥委会合作，向准备参加奥运会的运动员提供疫苗。

外国政要纷纷对此表示感谢。蒙古国外交部长巴特策策格说，在蒙古国抗疫严峻时期，中国先是无偿援助蒙方疫苗，为蒙古国重点人群疫苗接种工作提供有力支持。此次，中方又在短时间内提供蒙方所购的首批中国疫苗，助力蒙古国抗疫和恢复经济，蒙方对此表示衷心感谢。巴勒斯坦卫生部长马伊·凯拉表示，中国疫苗驰援巴勒斯坦，为巴实施新冠疫苗接种计划提供了极大支持和帮助。巴方高度赞赏中国坚定履行将疫苗作为全球公共产品的庄严承诺，以负责任态度和实实在在举措，向巴勒斯坦等发展中国家提供无私帮助。

加强国际合作

眼下，疫苗已成为最终战胜疫情的利器，也是下一步国际抗疫合作的重点。中国坚定站在疫苗国际合作的“第一方阵”，目前已同10多个国家开展疫苗研发和生产合作，60多个国家授权使用中国疫苗。

中国疫苗的安全性、有效性正在得到广泛认可。世界卫生组织免疫战略咨询专家组3月31日说，中国国药集团和科兴公司提交的两款新冠疫苗的相关数据显示，其保护效力符合世卫组织要求，不会对人体造成伤害。

东南亚多国与中国团结合作抗疫。印尼今年初开始大规模为民众接种中国疫苗，印尼总统佐科成为首位接种者；在菲律宾，无论是政府捐赠还是商业采购，中方都是首个向菲提供疫苗的国家；马来西亚也在疫苗领域与中国进行合作。

分析人士认为，中国坚持疫苗公共产品属性，与东盟国家在疫情面前团结互助，以实际行动抵制“疫苗民族主义”，防止出现“疫苗鸿沟”，为全球抗疫合作树立了榜样。正如菲律宾外长洛钦所言，中国提供疫苗不是为了开展“疫苗外交”，而是展现了中国担当。

中国与中东国家是并肩抗击疫情的好战友。阿联酋主流媒体《联邦报》刊文指出，中国与阿联酋在新冠疫苗上的合作是全球抗击新冠疫情的重大事件，反映了两国的深厚友谊和广阔合作前景，推动最终战胜疫情的国际合作不断深入。

在非洲，中国与非洲国家一直团结一致抗击疫情。埃塞俄比亚卫生部长利娅·塔德塞说，中国援助新冠疫苗是埃中两国牢固关系的有力见证，自从新冠疫情暴发以来，埃中两国相互合作，尤其是中国政府和民间组织一直在支持埃塞抗击疫情。

中国与各国携手合作，正在为全球抗疫带来更多信心和希望。

（综合本报记者杨迅 新华社记者刘锴、闫洁、胡冠报道）

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