新华社北京4月4日电 综合新华社驻外记者报道：清明时节，中国一些驻外使领馆举行祭扫活动，祭奠长眠于海外的中国英烈，缅怀国际友人。

中国驻朝鲜大使馆4日上午向平壤中朝友谊塔敬献花篮，祭奠中国人民志愿军先烈，深切缅怀志愿军英烈忠魂。

清明时节的平壤，依然春寒料峭。中国驻朝鲜大使馆工作人员在大使李进军带领下，前往坐落在牡丹峰的中朝友谊塔进行祭扫活动。在庄严肃穆的氛围中，首先奏响中华人民共和国国歌。随后，写有“中国人民志愿军烈士永垂不朽”字样的花篮被庄重抬放在友谊塔基座上。李进军上前整理花圈缎带，在场全体人员向友谊塔鞠躬、默哀致敬。

中国驻越南大使馆工作人员3日前往越南首都河内的嘉林中国援越烈士陵园祭扫，缅怀革命先烈。河内嘉林中国援越烈士陵园葬有援越抗法、抗美和支持越南社会主义建设时期在越牺牲的48名中国烈士。

中国驻越南大使熊波在祭扫仪式上致辞说，上世纪五六十年代，为支持越南人民抗击法国殖民侵略和美国军事侵略，中国政府派出军事顾问团和部队参加援越抗法、抗美斗争，大批中华英雄儿女积极响应党的号召，义无反顾奔赴越南，同越南人民并肩战斗，用宝贵生命诠释了中华民族伟大的爱国主义、国际主义精神和革命英雄主义精神，筑起了中越友谊的不朽丰碑。

“清明祭英烈”活动4日在位于赞比亚卢萨卡省的坦赞铁路纪念园举行。中国驻赞比亚大使馆和中土集团赞比亚公司代表庄严凭吊为促进中非、中赞友谊而献身的烈士。

中国驻赞比亚大使李杰在活动上讲话时表示，坦赞铁路被誉为帮助非洲人民实现民族独立和解放的“自由之路”、象征中非人民世代友好的“友谊之路”，在中非关系史上树立了一座不朽丰碑。坦赞铁路纪念园里，有36位中国烈士永远安息在异国他乡，他们当中，有18位中国专家为赞比亚段的铁路建设献出了宝贵生命。除坦赞铁路外，在其他援赞项目的建设过程中还有18位中国专家不幸牺牲。他们的名字永远铭记在中国人民和赞比亚人民心中。

4月2日，中国驻突尼斯大使张建国率使馆馆员及在突中资机构代表前往突尼斯市布尔杰勒公墓，缅怀为援突项目和中突友好事业而献出宝贵生命的工程技术人员。布尔杰勒公墓埋葬着9名在突因公殉职的中国企业员工。

张建国和馆员代表、中资机构代表向长眠在突尼斯的中国工程技术人员敬献花束。参加祭扫活动的全体人员肃穆列队，向纪念碑行三鞠躬礼并默哀，表达深切的怀念与哀思。

张建国在讲话中表示，中国企业员工赴突工作，为促进两国经济合作、双边关系发展付出了汗水和青春，作出了重要贡献，用生命诠释了伟大的人道主义和国际主义精神。

中国驻阿尔巴尼亚大使周鼎一行2日来到位于首都地拉那西郊的沙拉公墓，为在上世纪六七十年代援阿工作中殉职的以张宝玉为代表的中国工程技术专家扫墓。

周鼎一行与阿友好人士在烈士墓碑前献上花篮和花束并肃立默哀，表达深深的缅怀之情。

周鼎在致辞时说，上世纪六七十年代，中国政府为阿援建了上百个工程项目，先后有约6000名中国专家、技术人员来阿参加援助项目建设，为推动阿经济社会发展和深化中阿友谊作出了不可磨灭的贡献。其中张宝玉、李德雄、彭桂文、欧兴泰、宋树海等援阿人员，把宝贵的生命永远留在了这片土地上，他们的墓碑也是中阿世代友好的纪念碑。

4日，中国第19批赴黎维和部队官兵代表与中国驻黎巴嫩大使馆工作人员、联合国军事观察员、联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）参谋军官等50余人，一同来到黎巴嫩南部与以色列交界处的希亚姆镇，祭奠15年前为和平事业英勇献身的中国军事观察员杜照宇等维和烈士。

仪式现场，全体人员佩戴小白花，在烈士纪念碑前空地上庄严肃立。4名维和军人将花圈放置在纪念碑前，人们将胸前的白花摘下放在碑前，寄托对英雄的哀思，表达敬意。

中国驻印度孟买总领事馆3日举行线上活动，缅怀伟大的国际主义战士柯棣华。

中国驻孟买总领事唐国才表示，柯棣华大夫是中印两国人民的共同骄傲，也是世界良知的杰出代表。他医者仁心，不顾个人安危，到中国援助抗日，坚持在前线治疗伤员，直至积劳成疾，献出宝贵生命。柯棣华是中印民心相通的坚强使者，让我们从柯棣华精神中汲取营养，继承和发扬柯棣华遗志，为新时期中印友好事业添砖加瓦，不负中印两国伟大的人民。（参与记者：江亚平、洪可润、黄硕、蒋声雄、章亚东、黄灵、刘宗亚、张亚东、赵宇鹏）

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