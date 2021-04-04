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外国人讲述中国扶贫故事：《一个都不能少：老外眼中的中国扶贫》在京发布

2021年04月04日21:45 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月4日电（记者史竞男）由中国外文局“第三只眼看中国”团队编写、新世界出版社出版的《一个都不能少：老外眼中的中国扶贫》日前在京发布。该书紧扣时代主题，以外国人视角讲述中国的扶贫故事。

　　日前在京举行的新书分享会上，中国外文局副局长陆彩荣表示，中国取得了脱贫攻坚的全面胜利，为国际减贫事业作出了重大贡献，很多国家希望了解中国脱贫经验。中国外文局组建了“第三只眼看中国”扶贫专题报道团队，记录外籍主持人深入中国各地基层的体验过程，讲述中国各领域改革发展、各城市百姓生活的故事。最初以短视频形式推出，该书出版丰富了“第三只眼看中国”项目的产品形态。

　　新世界出版社社长李春凯透露，书中的外籍人士深入新疆、西藏、广西、贵州、云南等地，以独特视角观察中国因地制宜、精准扶贫的行动与成果，并讲述了在采访过程中了解到的感人故事。

　　“这些真实生动的故事，展示了中国脱贫成果，也展示了中国人追求幸福生活的奋斗精神。”2019年“中国政府友谊奖”获得者、秘鲁籍专家彭瑞分享了她眼中的扶贫故事。她在书中以“‘天梯上的村庄’走出特色脱贫路”为题，介绍了四川省古路村打破传统思维，走出一条农业产业和生态旅游融合发展的脱贫之路。

　　“第三只眼看中国”是中国外文局2018年创办的多语种短视频项目，旨在通过记录外籍主持人深入基层体验、探访的过程，讲述当下中国各领域改革与发展、各城市百姓生活的故事，帮助全球移动互联网受众了解真实、立体、全面的中国。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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