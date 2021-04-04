新华社内罗毕4月4日电（记者黎华玲）针对英国将肯尼亚列入禁止入境旅行“红色名单”的决定，肯尼亚外交部3日晚发表声明说，英国这一决定具有“歧视性”“惩罚性”，有损双边关系。

声明表示，英国这一决定势必对肯尼亚和英国的贸易、旅游、安全合作等诸多领域产生影响。在当前国际社会疫苗分配不均的情况下，英国政府提出“新冠疫苗护照”，将加剧现有的疫苗不平等现象。

声明谴责发达国家囤积疫苗的行为是“疫苗民族主义”，强调英国政府本应向疫苗欠缺国家提供疫苗，因为英国“拥有的疫苗数量远超目前使用量”。

声明说，作为回应，肯尼亚决定对从英国到肯尼亚的旅客实施严格入境管理。具体措施为：所有从英国机场出发或经英国机场过境的旅客，在入境肯尼亚后，须在政府指定机构接受14天强制隔离，并在隔离期的第2天和第8天各接受一次核酸检测，所有费用自理。

英国政府4月2日宣布，把肯尼亚加入禁止入境旅行“红色名单”中，以防范新冠病毒变异毒株在英国的传播。该名单还包括其他约30个国家，主要集中在非洲、中东和南美。

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