新华社德黑兰4月4日电（记者高文成）伊朗外交部副部长阿拉格希4日说，在美国重返伊朗核问题全面协议的问题上，伊朗拒绝“分步走”方案，要求美国一次性解除对伊朗的所有制裁。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，阿拉格希接受媒体采访时说，定于6日在奥地利首都维也纳举行的伊核协议相关会议上，伊朗代表将不会与美国代表举行任何直接或间接会谈。

阿拉格希说，伊朗届时将向除美国之外的伊核协议其他相关方“转达对重返伊核协议的要求和条件”。伊朗要求美国首先完整履行伊核协议，解除对伊朗的所有制裁。伊朗在核实制裁解除后也将完整履行协议。

伊朗外交部发言人哈提卜扎德3日接受伊朗新闻电视台采访时说：“正如多次明确声明的那样，我们不考虑分步解除制裁的计划。”

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

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