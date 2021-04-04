雅万高铁德卡鲁尔动车所站房综合楼A楼成功封顶。中国中铁雅万高铁项目部二分部供图

人民网雅加达4月4日电 （记者张杰）4月3日，雅万高铁单体量最大的站房综合楼，德卡鲁尔（Tegal Luar）动车所站房综合楼A楼成功封顶，至此动车所三座站房综合楼主体施工全部完成，下一步将全面转入动车所四线库基础建设，雅万高铁项目建设进展积极。

德卡鲁尔动车所是印尼首个高铁“动车之家”，建成后将成为高铁动车组列车检查、测试、维修和养护等专业作业场所，由中国中铁雅万高铁项目部二分部（中铁四局）负责施工。动车所内各种框架及钢结构房屋7.9万平米，作为雅万高铁单体量最大的站房综合楼，动车所站房综合楼A楼建筑总面积1.7万平方米，设计为动车所指挥调度中心。

施工人员现场浇筑振捣作业。中国中铁雅万高铁项目部二分部供图

雅万高铁连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，线路全长142.3km，设计时速350km/h，是中国高铁第一次全系统、全要素、全产业链走出国门的“第一单”，建成通车后将会极大改善当地交通状况、便利民众出行、带动沿线产业开发、提升区域经济社会发展水平。

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