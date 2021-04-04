新华社马德里4月3日电（记者孟鼎博 谢宇智）由于母亲孕期曾接种新冠疫苗，最近在西班牙伊维萨岛出生的布鲁诺成为该国首个出生即带有新冠病毒抗体的新生儿。西班牙专家接受采访时表示，这一病例为通过孕妇接种疫苗间接助力婴儿实现新冠病毒免疫打开了大门。

布鲁诺的母亲孕晚期接种了新冠疫苗。在布鲁诺出生后，医院对其脐带血检测后确认布鲁诺身上带有新冠病毒抗体。世界卫生组织观察员、马德里医院管理中心副主任格兰达尔2日在接受新华社记者专访时表示，布鲁诺身上的抗体对其产生的保护效果与直接接种疫苗的效果相当。

他说：“孩子拥有的抗体是母亲在怀孕期间传递给他的。这些抗体将持续一段时间，虽然我们还不知道具体多久，不过现在这名婴儿已受到了保护，就像他曾接种过疫苗一样。”

格兰达尔还透露，目前该国并不强制孕妇接种新冠疫苗，因为“尽管没有证据表明接种疫苗对孕妇有害，但眼下尚未有足够的疫苗安全性的论证”。但他也表示，由于孕妇群体属于新冠病毒感染风险较高人群，如果她们自愿申请接种疫苗，同样不会被禁止。

西班牙圣塞巴斯蒂安市一家医院的妇产科主任科尔多·卡沃内罗则从免疫学方面进一步解释孕妇与新生儿之间新冠病毒抗体的传递。他说：“《美国妇产科学杂志》曾发表了一篇关于新冠病毒对孕妇影响的研究文章，该研究最令人惊讶的一点就是，在新冠患者诞下的孩子中，有78%的新生儿对新冠病毒产生免疫。”

卡沃内罗表示，如果这一理论正确，那么未来只要给孕妇接种不携带病毒的信使核糖核酸类新冠疫苗，便能同时使新生儿获得免疫保护。“正常情况下母亲会产生抗体，并将其通过胎盘传递给胎儿，使婴儿出生时就具有抵抗新冠病毒的免疫力。”

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