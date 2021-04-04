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俄微生物实验提示需对航天器内外更严格杀菌消毒

2021年04月04日13:23 | 来源：新华网
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新华社莫斯科4月3日电 俄罗斯科学院医学生物学课题研究所日前公布的研究报告说，实验显示，放置在国际空间站外表面的棉团，可保护一些微生物在太空紫外线辐射下仍能存活。专家认为，这一发现意味着在执行外星考察任务时，需对航天器内外更严格地杀菌消毒。

据俄卫星通讯社3日报道，上述研究所的专家在日前于莫斯科举行的科罗廖夫航天学视频报告会上介绍说，在2017年至2019年开展的一项太空实验中，宇航员将染有古细菌、孢子细菌和类酵母菌等微生物的棉团放进没有盖子的实验样品盒，再将盒子固定在国际空间站舱壁外表面的实验平台上，并记录这些微生物和棉团的变化。

报告说，研究结果显示，在实验过程中棉团逐渐变黄，其棉纤维因高剂量太空紫外线辐射而解体。但如此解体的棉纤维却对部分古细菌、孢子细菌和类酵母菌产生了特殊保护作用，使这些微生物存活了下来。

这家研究所的主任研究员杰舍瓦娅介绍说，在这项实验中，微生物的状态会发生其在地面时所没有的变化，一些微生物能在空间站外部环境中至少存活两年时间。

杰舍瓦娅表示，这项实验说明，某些地球微生物能在航天器外部严酷的太空环境中活下来。如果航天器前往金星、火星等天体考察，然后再飞回地球的话，就需研究如何更严格地对航天器内外杀菌消毒，并确保别把可能存在的外星微生物带回地球。

(责编：崔越、刘洁妍)

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