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蒙古国新冠肺炎确诊病例破万 政府拟加快疫苗接种工作

2021年04月04日11:21 | 来源：人民网-国际频道
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人民网乌兰巴托4月4日电 （记者霍文）据蒙古国卫生部发布消息，截至4月4日0时，过去24小时报告新增新冠肺炎确诊病例620例，创日新增最高纪录，累计确诊10218例；治愈出院270例，累计治愈5649例；累计死亡15例。

蒙古国政府新闻办主任钢照日格4月3日在社交媒体表示，下周开始将加快新冠疫苗接种工作，力争日接种3万人，计划5月1日前完成为首都市民接种第一剂疫苗工作，7月完成为全国60%的人口（约201万人）接种疫苗工作。

据蒙古国卫生部统计数据，自2月23日至4月3日，全国已接种新冠疫苗近35万剂次。目前，中国已向蒙方无偿援助和提供60万剂新冠疫苗，约占蒙方目前储备疫苗总数的75%。中方近期还将向蒙方提供60万剂新冠疫苗，助力蒙方疫苗接种计划顺利实施。

蒙古国2020年2月13日起实施疫情防控高度戒备状态，此后多次延期。去年11月蒙古国报告首例本土病例后，11月12日至12月14日、12月23日至2021年1月11日、2月11日至23日3次实施疫情防控全民戒备状态。目前，由于疫情不断加剧，蒙政府已决定将疫情防控高度戒备状态延至4月30日。

(责编：崔越、常红)

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