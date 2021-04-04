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天水不相隔，情谊历千秋

江涵
2021年04月04日11:10 | 来源：人民网-国际频道
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中国和印度尼西亚，隔海遥望，因海结缘。千百年来，汪洋大海未能阻挡两国人民友好交往的脚步，反而成为联结两国人民情谊的纽带。4月2日，印尼外长蕾特诺和贸易部长鲁特菲、国有企业部长艾瑞克联袂访华。

国务委员兼外长王毅在福建南平同蕾特诺外长举行会谈。这是新冠肺炎疫情暴发以来，两国外长继去年8月在海南保亭、今年1月在印尼雅加达后的第三次会面。两位外长在新冠肺炎疫情发生以来仍多次面对面沟通、零距离对表，彰显了两国关系的重要性，体现了双方合作的紧密度，描绘了共同发展的新蓝图。

守望相助，共克时艰

中国和印尼人民都曾饱受列强铁蹄践踏之苦，但又都通过艰苦卓绝的努力摆脱了殖民统治的枷锁。在争取民族独立和解放的历史进程中，两国人民始终相互同情、相互支持。

今天，彼此守望相助、共克时艰的故事仍在书写。在“疫苗民族主义”甚嚣尘上、“免疫鸿沟”亟待弥合的背景下，中国和印尼共同坚持疫苗作为公共产品的第一属性，两国疫苗合作如火如荼，为全球抗疫注入一股清流。在两国元首的亲自关心下，中印尼疫苗合作一直走在全球前列，率先开展了疫苗研发、采购和生产合作，树立了发展中大国疫苗合作的典范。印尼总统佐科对全国直播接种中国疫苗，更是成为中印尼友好的新见证，在两国传为佳话。同一些国家不断将疫情政治化、甩锅推责的做法不同，双方均将人民群众的生命放在首位，以提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性为己任，不断以实际行动减少疫情给人民带来的再度伤害。

丝路传承，风正帆悬

印尼是海上丝绸之路的重要节点，早在15世纪，郑和船队就曾抵达三宝垄等地。中国古典名著《红楼梦》中有对爪哇奇珍异宝的形象描述，而印尼国家博物馆则陈列了大量中国古代瓷器。中印尼人民友好交往的历史便见诸于此。

如今，中印尼两国关系在疫情淬炼中进一步升华，展现出“云销雨霁，彩彻区明”之崭新气象。作为习近平主席“21世纪海上丝绸之路”的首倡之地，印尼在同中国共建“一带一路”进程中始终走在前列。“一带一路”合作标志性项目雅万高铁建设已经取得了阶段性成果，全线工点已实现开工。双方共建“一带一路”第二阶段的标志性项目——“区域经济走廊”也已经开启。中国的“一带一路”倡议和印尼的“全球海洋支点”构想将进一步紧密联系在一起。此外，数字经济、智慧城市、航行安全、海洋环保等领域合作也让中印尼合作的大树愈加枝繁叶茂。

求同存异，合作共赢

1955年，风光旖旎的印尼万隆见证了国际关系发展的重要历史片段。“和平共处、求同存异”，周恩来总理在亚非会议上的铿锵话语振聋发聩，赢得广泛共识。“万隆精神”延续至今，从未褪色。

在单边主义、保护主义、霸凌行径的阴霾之下，中国和印尼同为发展中大国，充分彰显大国担当，坚持相互尊重、合作共赢，为《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的签署发挥了重要作用。RCEP的签署极大提振了各方对地区发展前景的信心，也为维护多边主义和贸易自由注入一剂强心针。接下来，中国将同包括印尼在内的各方一道，继续推动RCEP早日生效实施。

天水不相隔，情谊历千秋。中国和印尼的友好交往正是对此的真实诠释。今年适逢中国—东盟建立对话关系30周年，以此“而立之年”为契机，中印尼将继续促进中国—东盟关系提质升级，共奏区域合作发展协奏曲。

（作者是国际问题观察员）

(责编：崔越、常红)

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