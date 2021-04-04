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上合组织秘书长和多国驻华使节及外交官参访新疆 回应涉疆谣言点赞反恐成就

2021年04月04日10:55 | 来源：央视新闻客户端
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　　3月30日至4月2日，上海合作组织秘书长和有关国家驻华使节、外交官一行30多人，在新疆参观访问，先后到乌鲁木齐、喀什、阿克苏等地，考察当地经济发展、民生改善、生态建设、宗教信仰自由等方面情况。

　　在新疆参观访问期间，使节团首站参观了新疆反恐和去极端化斗争主题展，多国大使对中国政府为打击恐怖主义和极端主义所作的努力，给予高度肯定。

　　巴基斯坦驻华大使 莫因·哈克：今天看了这个展览，我对新疆历史有了一定的了解，尤其是对中国政府对反恐和去极端化斗争有了更深刻的了解。巴基斯坦一直深受恐怖主义危害，我们会全力支持中国政府打击恐怖主义。

　　使节团还参观了新疆伊斯兰教经学院、乌鲁木齐市白大寺、喀什市艾提尕尔清真寺等地，就有关宗教教职人员培养、宗教活动开展，以及公民宗教信仰自由保障等问题，进行深入交流。

　　伊朗驻华大使 穆罕默德·克沙瓦尔兹扎德：我看到这里的人们自由地从事宗教活动，所以我觉得西方反华媒体关于新疆的报道是没有依据的，亲眼看到这一切是非常重要的。

　　参访期间，使节们深入喀什的村落、阿克苏的绿化工程纪念馆，以及一家纺织企业等地，与少数民族村民、员工深入交谈，了解他们与各民族的交往交流交融、生产生活等情况。在新疆国际大巴扎、喀什古城等地，使节们感受到新疆风土人情和多元文化。

　　马尔代夫驻华大使馆副大使 索巴赫·拉希德：这几天在新疆走访，我对新疆老百姓生活的改变印象深刻，我看到人们对经济水平的提升感到很满意，也可以看到各族群众安居乐业。我们认为这得益于中国政府正确的、亲民的领导。

　　（总台记者 刘菲 新疆台）

(责编：刘洁妍、杨牧)

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