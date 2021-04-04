4月2日，泰国国家旅游局在曼谷举办推进安全与健康旅游新闻发布会。人民网记者 孙广勇摄

人民网曼谷4月3日电 （记者孙广勇）自泰国国家旅游局联合泰国旅游与体育部、卫生部推出“神奇泰国安全与健康标识认证”后，已有很多旅游企业经过申请与评估获得认证，凡获得认证的旅游商家都将成为泰国政府认可的健康安全旅游机构。此举将提高泰国旅游业的安全卫生标准，为国内外游客提供优质且健康安全的旅游产品。

4月2日，泰国国家旅游局在曼谷举办推进安全与健康旅游新闻发布会。泰国旅游局局长育塔萨表示，将继续大力推进安全与健康标识认证，为疫情后赴泰国游客提供安全健康的旅游环境。育塔萨表示，在4月中旬即将到来的传统节日泼水节，预计有320万国内游客在泰国各府旅行，7月将向外国游客开放普吉岛等旅游区。“神奇泰国安全与健康标识认证”是公共健康卫生行动新标准和优质旅游商家指南，将提高泰国旅游全行业卫生标准，有效降低新冠病毒感染几率，提升游客疫后旅游信心。

当日，泰国旅游局与利洁时公司签署合作协议，以共同促进旅游业的卫生和安全标准，助力泰国国家旅游局实施其政策，向泰国旅游业提供符合安全与健康标准的专业知识，提高安全和卫生标准，包括酒店、旅游景区、航空公司、旅游商店等，提高人们对泰国旅游业的信心，并树立安全健康的形象，以重振泰国旅游业。

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