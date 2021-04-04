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蒙古国政府采购的首批中国新冠疫苗运抵乌兰巴托

2021年04月04日09:41 | 来源：人民网-国际频道
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4月2日晚，新冠疫苗交接仪式在乌兰巴托举行。图片来源：中国驻蒙古国使馆
4月2日晚，新冠疫苗交接仪式在乌兰巴托举行。图片来源：中国驻蒙古国使馆

人民网乌兰巴托4月3日电 （记者霍文）蒙古国政府采购的首批中国新冠疫苗2日运抵乌兰巴托成吉思汗国际机场，中蒙双方在机场举行了交接仪式。中国驻蒙古国大使柴文睿、使馆公使衔参赞张木星，蒙古国外交部长巴特策策格、卫生部国务秘书额尔登比列格等出席交接仪式。

柴文睿表示，新冠肺炎疫情发生以来，中蒙两国守望相助、携手抗疫。中方及时回应蒙方紧急需求，不仅率先向蒙提供疫苗援助，而且优先考虑和协助蒙方采购疫苗，充分体现中蒙友好和中方对发展中蒙关系的高度重视。中国疫苗的安全性、有效性得到蒙民众广泛认可。中方愿继续同蒙方共同努力，加强双方联防联控，共同夺取抗击疫情的最终胜利。

巴特策策格表示，在全球新冠肺炎疫情挑战下，蒙中两国相互支持，共克时艰。患难识人心，在蒙古国抗疫严峻时期，中国首先无偿援助蒙方，为蒙古国重点人群疫苗接种工作提供有力支持。今天（2日），中方又在短时间内向蒙方提供所购首批中国疫苗，助力蒙古国抗疫和恢复经济，蒙方对此表示衷心感谢。

为应对疫情，蒙政府正积极组织民众接种新冠疫苗，计划为全国60%的人口接种。

(责编：崔越、常红)

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