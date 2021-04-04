乌克兰举办中医药发展研讨会。人民网记者 谭武军摄

人民网基辅4月3日电 （记者谭武军）日前，乌克兰中医药发展研讨会在乌克兰工商会举行。乌克兰副总理斯特凡妮希娜顾问戈卢布、中国驻乌克兰使馆公使衔参赞吴连文、中国金台文院院长蔡传庆，以及乌克兰有关医院和医科大学代表等20余人与会，共同就中医药在乌克兰发展现状及前景互动交流。

吴连文在致辞中表示，中乌两国政府和医学界可通过不断深化交流与合作，加强对传统医学与现代医学结合的研究，探索在现有医学体系下，相互承认和引进对方传统医学疗法的合理方式，让两国传统医学得到进一步的保护和健康发展，造福于两国人民，同时也加深中乌两国、两种文明的交流互鉴和相互了解，为建设人类卫生健康共同体贡献重要的力量。

戈卢布在发言中表示，研究和应用中国在中医药领域的宝贵经验，将给乌克兰经济发展带来新机遇。乌方愿意与中方合作，共同推进建设包括医疗在内的技术园区等合作项目，乌方还将在立法层面采取一系列新举措，吸引更多包括中医药领域在内的中国投资者来乌投资兴业，发展国际医疗旅游等产业。

与会代表还就乌克兰针灸行业标准和管理规范、乌克兰高校开设中医教学专业、中乌两国科研机构和医科大学开展学术交流等问题进行了深入探讨。

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