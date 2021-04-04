新华社伦敦4月3日电（记者张家伟 金晶）英国广播公司3日援引该国药品与保健品管理局消息说，该国已有7人在接种英国阿斯利康制药公司和牛津大学联合研发的新冠疫苗后出现血栓症状并死亡。

英国药品与保健品管理局1日更新的定期新冠疫苗分析报告显示，截至3月24日，英国民众已接种1810万剂阿斯利康新冠疫苗，该局录得30例接种这款疫苗后出现血栓症状的病例。该局表示，正持续评估这一情况，但基于现有证据，接种新冠疫苗带来的益处仍大于风险，人们收到通知后应该尽快去相关地点接种疫苗。

英国政府最新数据显示，截至4月1日，英国累计有31301267人已接种第一剂新冠疫苗。英国药品与保健品管理局表示，在英国接种的另一款疫苗由美国辉瑞公司与德国生物新技术公司合作研发，目前这款疫苗在英国尚无接种后出现血栓症状的报告。

因担忧接种后可能出现的血栓风险，丹麦、德国、法国、意大利等多个国家曾于3月中旬宣布暂停使用阿斯利康疫苗。随后，世界卫生组织3月17日表示，鉴于该疫苗带来的抗疫效果大于潜在风险，仍建议继续接种。欧洲药品管理局3月18日发布的初步调查结果显示，阿斯利康疫苗“益处大于风险”，但不排除其与极少数血栓病例有关。随后，法国、德国等多个国家陆续恢复接种这款疫苗。

(责编：崔越、刘洁妍)