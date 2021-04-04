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欧盟分疫苗：想说“团结”不容易

2021年04月04日09:09 | 来源：新华网
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欧洲联盟多个国家新冠病毒感染病例持续激增，疫苗接种进度却依然缓慢，招致世界卫生组织官员批评。

欧盟加购了1亿剂美国辉瑞制药有限公司和德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗，原定第三季度到货，如今提前交付一批1000万剂。这本是好事，不料引发新一轮争吵。

按照数月前制定的计划，欧盟原则上应依据成员国人口所占比例分配每一批疫苗。然而，5个疫情最吃紧的欧盟国家希望这批疫苗能优先分配给它们，以解燃眉之急，包括保加利亚、克罗地亚、斯洛伐克、拉脱维亚、爱沙尼亚。

欧盟27国代表1日开会商议疫苗分配方法，却不欢而散。捷克、斯洛文尼亚、奥地利表达失望，随后“抱团”要求按既定原则分配疫苗。除了这3个国家，另外19国同意先给最急需的5国分发总计285万剂疫苗，剩余量再按比例分配。

捷克总理安德烈·巴比什会后对捷通社说：“‘团结’只停留在对媒体发布的声明中，在闭门谈判中则不存在。”捷克近来新增新冠确诊和死亡病例猛增，但按照24国赞同的方案，捷克这一轮只能分得7万剂疫苗。

奥地利总理塞巴斯蒂安·库尔茨2日说，奥政府愿意“匀”给邻国捷克3万剂疫苗，此举不是为了显示奥方“站在捷克一边”，只是认为捷克理应分得更多疫苗。他再次批评欧盟疫苗分配不公。“假如部分国家疫苗接种进展过于缓慢，对所有人来说都是坏结果，因为我们只有一起（努力）才能打败疫情。”

斯洛文尼亚总理亚内兹·扬沙随后也承诺捐赠捷克1万剂疫苗。扬沙在推特上表示，这是为了报答捷克在一年前疫情初期“第一个伸出援手”、捐给斯方150万只口罩等防护用品的善意，“我们说过永远不会忘记这份情，也从来没忘”。

巴比什在推特感谢奥、斯两国捐赠，说这些疫苗来自“自身也需要更多疫苗的朋友，但他们明白我们的情况多么艰难”。

巴比什还说，欧盟如此行事，是在“间接逼迫”捷克采购还未获准投放欧盟市场的俄罗斯“卫星V”疫苗，他“不奇怪”奥地利也在考虑购买100万剂“卫星V”。（沈敏）（新华社专特稿）

(责编：崔越、刘洁妍)

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