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美墨边境3月拦截非法移民人数创新高

2021年04月04日09:08 | 来源：新华网
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初步数据显示，美国3月在南部边境拦截并扣押非法越境人员超过17.1万，创下20年来单月最高纪录。

路透社2日援引美国海关与边境保护局初步数据报道，美国执法人员3月在美国与墨西哥边境扣押的非法移民中，大约9.9万人属于独自偷渡的成年人；大约5.3万人拖家带口偷渡；还有大约1.9万名儿童没有父母陪护，有的单独行动，有的由蛇头带领越境。

在这之前，美墨边境被扣非法移民人数单月最高纪录是2000年4月的18万多人。

近年试图偷渡进入美国的移民，多数来自墨西哥和其他中美洲国家。最近数月的情形仍然保持这一趋势。

美国海关与边境保护局发言人说，3月扣押非法移民数量的最终数据有望下周发布。就媒体报道的初步数据，这名发言人拒绝发表评论。

美国海关与边境保护局一份内部文件显示，美墨边境2021财年可能迎来多达18.4万难民儿童及非法移民儿童，或将刷新2010年有记录以来的最高纪录。由于美国遣返墨西哥非法移民速度快，该数据不含来自墨西哥的儿童。

不少人担忧，美国关押这类儿童的场所人满为患，防疫难度加大，可能酿成人道主义危机。

美国各地收容中心截至3月29日收容超过1.2万名非法移民儿童及难民儿童，预计到9月还将增至5.3万。最近几周，美国在得克萨斯州达拉斯、加利福尼亚州圣迭戈等地加紧建设紧急安置点，以容纳更多非法移民儿童。（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：崔越、刘洁妍)

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