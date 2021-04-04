新华社贝尔格莱德4月3日电（记者石中玉）中国驻塞尔维亚大使陈波和部分馆员3日前往中国驻南斯拉夫联盟大使馆旧址，凭吊在使馆被炸事件中牺牲的邵云环、许杏虎和朱颖三位烈士。

当天，天气阴沉，小雨清寒。陈波和多名使馆馆员冒雨向纪念碑敬献鲜花并默哀。

陈波表示，相信三位烈士看到今天祖国的强大和中国同塞尔维亚关系的发展一定会感到非常的欣慰。“我们将以实际行动缅怀烈士，恪尽职责，捍卫国家的利益和民族的尊严。我们将继承烈士的遗志，为维护人类的和平与安宁，为维护世界的公平与正义贡献我们的力量。”

当天，中国驻塞尔维亚媒体记者也向纪念碑敬献花篮，悼念烈士。

1999年3月24日，北约在没有得到联合国安理会授权的情况下开始对当时的南联盟进行轰炸。同年5月7日深夜，参与北约轰炸行动的美军用导弹袭击了中国驻南联盟大使馆，造成邵云环、许杏虎和朱颖牺牲，多人重伤，使馆馆舍遭到严重毁坏。

2009年5月7日，贝尔格莱德市政府在中国使馆旧址前竖立纪念碑，缅怀在北约轰炸中牺牲的三位中国烈士。

南联盟于2003年2月改名为塞尔维亚和黑山。2006年6月，黑山共和国宣布独立，塞尔维亚共和国宣布继承塞黑的国际法主体地位。

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