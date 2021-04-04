新华社联合国4月3日电（记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯3日通过发言人发表声明，欢迎美国解除对国际刑事法院人员的制裁。

古特雷斯的发言人迪雅里克3日在一份声明中说，古特雷斯对美国撤销去年发布的针对国际刑事法院的行政令表示欢迎。国际刑事法院在推动追责国际犯罪方面发挥着重要作用，古特雷斯表示联合国将继续根据和国际刑事法院关系协议与该法院保持合作。

美国国务卿布林肯2日在一份声明中说，美国总统拜登当天撤销了前总统特朗普去年发布的一项针对国际刑事法院的行政令。美方对国际刑事法院检察官法图·本苏达和管辖、互补与合作部门负责人法基索·莫乔乔科的制裁已被解除，美国务院2019年出台的针对国际刑事法院特定人员的签证限制政策也被取消。

国际刑事法院去年3月裁定，批准对塔利班、阿富汗安全部队、美国军事和情报人员在阿富汗所涉战争罪和反人类罪展开调查。本苏达曾表示，有足够证据表明美方人员于2003年至2004年在阿富汗有对在押人员施行虐待、侵犯个人尊严等行为。

特朗普去年6月宣布，美方将对参与上述调查的国际刑事法院相关人员实施经济制裁和入境限制。美方同年9月宣布制裁本苏达和莫乔乔科，此举引发国际社会的不满和担忧。

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