新华社联合国4月3日电（记者尚绪谦）联合国安理会3日发表媒体声明，强烈谴责武装分子2日对联合国马里多层面综合稳定特派团（马里稳定团）的袭击。

马里稳定团位于马里北部基达尔大区阿盖洛克地区的一处营地2日遭到袭击，造成4名乍得籍维和士兵死亡、19人受伤。

安理会“以最强烈的言辞”谴责此次袭击。声明表示，安理会成员国呼吁马里政府迅速对袭击展开调查，将行凶者绳之以法，同时强调对维和人员的袭击可能构成战争罪，此次袭击的策划者、指挥者、资助者和实施者可能成为安理会决议规定的制裁对象。

声明说，安理会成员国对马里安全局势以及萨赫勒地区恐怖威胁的跨国性表示担忧，呼吁马里各方立即全面执行和平与和解协议。全面执行该协议和强化针对非对称威胁的打击有助于改善马里全境的安全局势。萨赫勒五国集团联合部队对该地区恐怖组织和其他有组织犯罪团伙的打击有助于维护萨赫勒地区的安宁。

2日，联合国秘书长古特雷斯通过发言人发表声明，强烈谴责此次袭击，呼吁马里政府尽一切努力迅速将行凶者绳之以法。

2012年3月，马里发生军事政变。2013年4月，联合国安理会通过决议，决定设立马里稳定团。2015年5月，马里政府与北部地区部分武装组织签署和平与和解协议。同年6月，各方完成协议最终签署。然而，马里北部地区近年来冲突不断，中部地区的武装袭击也有增多趋势。

萨赫勒地区是非洲撒哈拉沙漠以南一个宽320公里至480公里的区域。近年来该地区饱受贫困、武装冲突和自然灾害的困扰。2014年，布基纳法索、乍得、马里、毛里塔尼亚和尼日尔成立了萨赫勒五国集团，以促进该地区的密切合作，并应对共同面临的挑战。

(责编：郝江震、白宇)