“斯方希望学习借鉴中国共产党治国理政经验，特别是就脱贫攻坚和乡村振兴战略加强交流合作”“布方高度重视发展对华关系，希望学习借鉴中国共产党治国理政经验”……热烈祝贺中国共产党成立100周年，是近期外国领导人在同中国领导人通电话时讲得最多的话，他们盛赞中国共产党百年奋斗，希望借鉴中国经验。来自国际社会的普遍赞誉充分表明，中国共产党的“执政密码”给世界提供了重要启示。

这是彰显“为民”底色的“执政密码”。以人民为中心的发展思想，以人民当家作主为本质和核心的社会主义民主政治，以人民幸福为重要目标的社会主义现代化……中国共产党为人民谋幸福的初心，贯穿在治国理政的方方面面。中国共产党领导全国人民打赢脱贫攻坚战，抗击新冠肺炎疫情斗争取得重大战略成果，无不说明对“人民至上”的坚守。国际观察人士纷纷指出，中国共产党创造奇迹的第一个秘诀，就是以人民为中心，直面问题并调动所有资源、发挥一切力量加以解决。

这是饱含“共赢”情怀的“执政密码”。中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程，不断提升开放合作水平，推进高质量共建“一带一路”，将充分发挥超大规模的市场优势和内需潜力，以自身发展推动世界经济复苏，与各国分享更多中国红利。中国近日完成核准区域全面经济伙伴关系协定，成为率先批准该协定的国家；3月31日零时起，500米口径球面射电望远镜（FAST）向全球天文学家征集观测申请，“中国天眼”向世界全面开放，中国将科研成果同世界共享；即将召开的博鳌亚洲论坛2021年年会将“解读中国”“‘一带一路’合作”“共享发展”纳入议题。中国共产党的天下情怀、“共赢”情怀，是中国不断扩大开放、与世界各国携手发展的精神动力。

这是汇聚“团结”力量的“执政密码”。推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体，这是中国共产党为实现人类社会和平永续发展贡献的中国智慧、中国方案。新冠肺炎疫情发生后，中国开展了新中国成立以来规模最大的紧急人道主义行动，坚定兑现将疫苗作为全球公共产品的承诺，正在向80个国家和3个国际组织提供疫苗援助，同时向40多个国家出口疫苗；面对单边主义抬头、全球治理赤字等挑战，中国始终坚定维护和践行多边主义，推动完善全球治理……国际观察人士评价，中国高度尊重其他国家的选择，中国实行的政策为建设多极化世界贡献了力量。

百年大党，循道而行，担当正义，刚健而日新，一切为了人民，不懈为人类进步事业作贡献。正如习近平总书记所指出：“我们要把自己的事情做好，这本身就是对构建人类命运共同体的贡献。我们也要通过推动中国发展给世界创造更多机遇，通过深化自身实践探索人类社会发展规律并同世界各国分享。”世人完全有理由相信，站在新的历史起点，中国共产党将一如既往与各方携手，为建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2021年04月04日 03 版）

(责编：郝江震、白宇)