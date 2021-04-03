春风四月天，粤茗会群贤。“国际茶日·大使品茶”粤品粤香专场活动在北京开启。

本次活动由农业农村部农业贸易促进中心（中国贸促会农业行业分会）联合广东省农业农村厅共同举办。来自斐济、萨摩亚、苏丹等国驻华使节，非洲联盟驻华代表处、联合国世界粮食计划署中国办公室、联合国粮食及农业组织驻华代表处等国际组织驻华代表，中国贸促会副会长张少刚，农业农村部相关单位和地方农业部门负责人，以及阿里巴巴集团、茶企代表和茶产业专家共品香茗，感受源远流长的中国茶文化，迎接2021年“国际茶日”的到来。

中国贸促会副会长张少刚表示，茶在中国拥有六千多年的历史，既是珍贵的农产品，也承载着中华民族的文化，体现中国人的品格，茶更是友谊的载体，希望各位大使把中国的茶文化、中国人民的友谊带回各自国家，共同创造美好世界、美好未来。

贸促中心主任马洪涛表示，习近平总书记多次对茶产业发展做出重要指示，作为主办方，将认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神，与国际组织和世界各国紧密合作，共同为全球茶产业繁荣发展营造良好的市场环境，为广大饮茶爱茶人搭建交流平台。

广东省农业农村厅厅长顾幸伟通过视频诚挚欢迎中外嘉宾到广东考察叹茶。他表示，近年来广东大力实施乡村振兴战略，率先创建全国生态茶园大省，打好产业、市场、科技、文化四张牌，做优做强茶叶产业品牌，推动了广东茶叶产业高质量发展。

广东潮州的工夫茶艺传统二十一式表演把全场嘉宾引入到静谧、优雅、从容的茶世界。潮州的工夫茶艺是国家级非物质文化遗产，茶具精巧，方法考究，礼仪周全，是茶艺，也是民俗。

活动现场，“茶老板”送广式糕点进场——蜜兰香味腐乳饼、潮州单丛茶糕、抹茶潮州豆方和凤梨酥，让在座嘉宾得以在千里之外享受到正宗的“一盅两件”广式午茶。

活动中品鉴了三种颇具代表性的广东茶——凤凰单丛茶是半发酵乌龙茶，气味浓香、耐冲耐泡；英德红茶是享誉中外的中国三大红茶之一，汤色红艳、香气馥郁；揭西云雾炒茶采用高火反复多次、长时间干燥，汤色黄亮，回甘持久。

品茶过程中，中外嘉宾通过5G连线，“云游览”了位于广东省揭阳市揭西县的生态茶园并认养茶树。外国使节纷纷表示，会把这份茶香分享给更多人。

苏丹驻华大使加法尔·卡拉尔表示，很早之前，我们通过丝绸之路得到了珍贵的中国茶，现在我们应该共同努力，让茶叶的国际贸易之路更加畅通，造福世界茶人。

活动最后，现场嘉宾共同开启2021“国际茶日”活动50天倒计时牌。广东分会场举行了“广东云上国际茶室”启动仪式。

(责编：刘洁妍、杨牧)