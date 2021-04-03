新华社福州4月3日电（记者马卓言、张逸之）国务委员兼外长王毅近日在福建南平分别同新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾四国外长讨论了缅甸局势。2日，王毅向菲外长洛钦表示，中方对当前缅甸局势秉持“三个支持”，同时主张应做到“三个避免”。

王毅表示，中方支持缅各党各派在宪法和法律框架下，通过对话寻找政治解决分歧的路径，继续推进得来不易并适合缅国情的民主转型进程；中方支持东盟坚持不干涉内政原则和协商一致传统，作为成熟的地区组织，以东盟方式鼓励并建设性参与缅内部和解进程；中方支持尽快举行东盟领导人特别会议，在东盟框架内，共同探讨缓解局势、解决问题的有效办法。

王毅就“三个避免”强调，一要避免继续发生流血冲突和平民伤亡，防止局势恶化甚至失控。二要避免联合国安理会不当介入，损害缅主权并导致事态进一步复杂化。三要避免一些外部势力在缅国内推波助澜、火上浇油，通过搞乱缅甸谋取私利。

王毅强调，中方将同各方保持沟通协调，同东盟一道加大劝和促谈，全力推动缅局势尽快回稳降温。

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