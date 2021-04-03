本报乌鲁木齐4月2日电 （记者李亚楠）外交部和新疆维吾尔自治区2日在乌鲁木齐市共同主办“新疆是个好地方”交流会，上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫及有关国家驻华使节和外交官一行30余人参加交流会。

新疆维吾尔自治区人民政府主席雪克来提·扎克尔介绍了新疆社会大局持续稳定、经济高质量发展、脱贫攻坚、宗教政策等有关情况。与会新疆专家学者和基层群众现场发言，通过真实事例和数据，驳斥了部分西方媒体关于新疆的谎言。

自治区科协副主席姑丽娜尔·吾甫力介绍新疆少数民族人口增长情况，揭批所谓新疆实施“种族灭绝”的谎言。自治区纺织行业协会会长滕浩智和阿克苏地区库车市棉农白克力·苏吾尔介绍棉花种植、雇用采棉工、机器采摘情况和新疆棉纺织业发展情况，结合棉纺织企业员工发声辟谣的视频，驳斥美国等少数西方国家的霸权行径。喀什地区喀什市浩罕乡清真寺伊玛目麦麦提依明·热夏提、喀什地区莎车县教培结业学员麦麦提尼亚教·依明尼牙孜、和田地区和田县村妇联主席穆乃外尔·艾合麦提分别揭批所谓新疆“强拆清真寺”“打压伊斯兰教”“教培学员遭迫害”“实施强制绝育”等谎言。

交流会上，弗拉基米尔·诺罗夫和伊朗、巴基斯坦、俄罗斯等多国使节表示，通过交流会深入了解了新疆社会稳定、宗教自由、民生改善等方面的发展和成就，赞赏并支持中国政府在反恐和去极端化方面所作努力，了解了各民族交往交流交融的真实情况。巴基斯坦驻华大使莫因·哈克表示，当前人类面临很多挑战，比如说极端主义、恐怖主义等，我们要密切协作来共同应对这些挑战，巴基斯坦支持中国，祝贺中国共产党建党100周年，希望中国成为一个更加富裕强大的社会主义国家。会上还播放了反映新疆自然风光、风土人情和发展成就的视频短片。

中国政府欧亚事务特别代表李辉在发言时表示，中国治疆方略行的是人间正道，对此，新疆2500万各族人民坚决支持，14亿中国人民坚决拥护，国际社会所有不带偏见的人们有目共睹，有关新疆谎言在事实和真相面前不堪一击。中国政府和中国人民坚定维护国家主权安全的意志绝不可撼动，国际社会公平与正义也绝不会缺席。

《 人民日报 》（ 2021年04月03日 03 版）

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