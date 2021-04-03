新华社福州4月2日电 （记者马卓言、张逸之）国务委员兼外长王毅2日在福建南平分别同印度尼西亚外长蕾特诺、菲律宾外长洛钦举行会谈。

在同蕾特诺会谈时，王毅表示，中方愿同印尼一道，遵循两国元首确定的方向，继续深化战略对接，强化务实合作，加强双方在地区和国际事务中的协调配合，为后疫情时期亚洲和全球的稳定和发展贡献更多力量，体现更多担当。

蕾特诺表示，印尼期待同中方进一步开展疫苗合作，在后疫情时期共同推进雅万高铁等大项目建设，愿同中方协商全面经贸合作安排并实现早期收获。

在同洛钦会谈时，王毅表示，中方愿同菲方共同努力沿着两国元首规划的航向，继续深化抗疫和发展合作，推动中菲关系实现更快更好发展。双方要扎实推进高质量共建“一带一路”，全力推动重点项目如期完工，尽早发挥项目的经济社会效益。

洛钦表示，菲方支持以东盟中国建立对话关系30周年为契机进一步提升双方关系，希加快推进“南海行为准则”磋商，共同维护南海和平稳定。

《 人民日报 》（ 2021年04月03日 03 版）

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