十三届全国人大常委会第二十七次会议日前审议通过香港基本法附件一和附件二修订案，对香港特别行政区行政长官和立法会的产生办法作出系统修改和完善。海外华侨华人纷纷表示支持和拥护，认为这一举措是民心所向、大势所趋，将为全面准确贯彻“一国两制”方针、落实“爱国者治港”原则、确保香港长治久安提供坚实的制度保障，有利于维护中国国家主权、安全、发展利益。

堵塞选举制度漏洞

柬埔寨港澳侨商总会副会长兼秘书长黄瑞华表示，近几年来，特别是“修例风波”以来，作为国际金融、贸易、航运中心的香港受到社会动荡和政治乱象的持续冲击，让人们彻底看清反中乱港分子祸乱香港、策划“颜色革命”的危险本质。此次全国人大常委会修法符合宪法、香港基本法和全国人大有关决定的规定，是堵塞香港选举制度漏洞、落实“爱国者治港”原则的重要举措，有利于确保“一国两制”不变形、不走样。

“香港选举产生怎样的管治者来掌握公权力，是涉及夺权与反夺权、颠覆与反颠覆、渗透与反渗透的政治问题。”苏丹中国投资企业商会名誉会长孙军波表示，中国全国人大及其常委会有关举措的正当性、合法性无可置疑，彰显了中国人民维护国家主权、安全、发展利益，维护香港特别行政区宪制秩序的共同意志和坚定决心，令海外华侨华人深受鼓舞。完善后的选举制度为落实“爱国者治港”原则设立安全阀，为香港政治稳定和政权安全提供了有力保障。海外华侨华人期待香港特别行政区政府尽快开展修改本地相关选举法律的工作，推动新的选举办法尽快落实。

意大利米兰龙甲中文学校负责人李昂表示，近年来，反中乱港势力打着“民主”的幌子破坏民主，勾结外部势力干预香港事务，完善香港特别行政区选举制度迫在眉睫。“‘爱国者治港’这一原则必须落实，外部势力干预香港事务的幕后黑手必须斩断。”

日本华人教授会议代表、山梨学院大学教授熊达云表示，设立香港特别行政区候选人资格审查委员会是落实“爱国者治港”的一个重要制度保障。选举委员会界别的优化和调整，将进一步扩大立法会代表性，反映均衡有序的政治参与，有利于确保立法会更好代表香港社会整体利益。

优化香港民主制度

李昂认为，在国家层面修改完善香港特别行政区选举制度，确保以爱国者为主体的“港人治港”，在“一国两制”实践中具有重要意义。

俄罗斯华侨华人青年联合会会长吴昊表示，香港基本法附件一、附件二修订案全票通过，反中乱港势力将被排除在特区治理架构之外，香港政治稳定和政权安全将得到有力保障，香港民主制度将迎来风清气正的新阶段。旅俄华侨华人坚决支持有关举措。

澳大利亚首都地区中国和平统一促进会会长陈蔚东表示，中国完善香港特别行政区选举制度，形成了一套符合香港法律地位和实际情况的民主选举制度，丰富了民主的形式，实现了优质民主和社会公平的目的。

法国中国和平统一促进会会长王加清表示，为落实“爱国者治港”原则设立安全阀，从制度上确保香港特别行政区的管治权牢牢掌握在爱国者手中，能够阻止反中乱港分子通过选举制度进入政权机关祸乱香港，从而提高政府治理效能，促进香港的经济社会繁荣稳定。中国中央政府始终积极推动香港民主制度循序渐进向前发展，保障最广大香港居民的民主权利，有利于提升民主质量，发展优质民主，提升特别行政区治理效能。

促进香港繁荣稳定

墨西哥《华文时报》总编辑华夏表示，中国完善香港特别行政区选举制度是香港重新出发的序章，为香港长治久安和长期繁荣稳定提供了坚实的制度保障。“稳定是发展的前提，是民心所向。唯有确保香港的长治久安，其国际金融、贸易、航运中心地位才能更加稳固，社会才能更加和谐。相信‘东方之珠’将在祖国的怀抱中焕发新的活力，展现新的风采。”

王加清认为，短短11天内就有超过238万香港市民联署支持全国人大有关决定，约七成市民认为完善选举制度增强了港人对香港前景的信心，这充分说明饱受“黑暴”荼毒的香港社会人心思治，中国有关举措是民心所向。“我们相信，确保‘一国两制’行稳致远，香港定能融入国家发展大局，与内地优势互补、协同发展，香港的未来必然会更加辉煌，香港市民的生活必将更加幸福。”

巴西中国和平统一促进会会长王俊晓认为，完善香港特别行政区选举制度，为全面落实“爱国者治港”原则提供制度保障，对香港的长治久安至为关键。

越南中国商会会长顾朝庆表示，香港是中国的香港，香港事务属于中国内政，中国完善香港特别行政区选举制度，有利于实现良政善治，让香港特别行政区政府聚焦发展经济、改善民生，让赴港投资和游览的各国朋友更安全、更安心。全面落实“爱国者治港”原则有利于香港的长期繁荣稳定，也让海外华侨华人对“东方之珠”的未来更有信心。

（本报北京、罗马、曼谷、喀土穆、东京、莫斯科、堪培拉、巴黎、墨西哥城、里约热内卢、河内4月2日电 记者曲颂、叶琦、丁子、苏航、刘军国、张光政、陈效卫、李永群、刘旭霞、李晓骁、刘刚）

《 人民日报 》（ 2021年04月03日 03 版）

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