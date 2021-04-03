新华社布鲁塞尔4月2日电（记者李骥志 陈文仙）伊朗核问题全面协议相关方代表2日举行视频会议。欧盟对外行动署在会后发表声明说，各方代表定于下周在奥地利首都维也纳继续召开会议，届时美方将与欧洲、俄罗斯和中国代表举行会晤。

这份声明说，视频会议由欧盟对外行动署官员主持，来自中国、法国、德国、俄罗斯、英国和伊朗的高级代表认识到美国重返伊核协议的可能性，并将为促成这一结果共同努力。

声明说，下周在维也纳召开的会议将就取消对伊制裁和继续执行伊核协议问题，进一步明确需要采取的措施，届时协调人将与伊核协议相关方、美方代表分别展开磋商。

伊朗外交部长扎里夫表示，下周会议上，伊朗将致力于“有计划地取消（针对伊朗的）所有制裁”。扎里夫说，伊朗和美国的代表不会举行会晤，因为“没有必要”。

美国国务院发言人普赖斯当天发表声明说，美方下周将与欧洲、俄罗斯和中国代表在奥地利举行会晤，主要讨论在恢复遵守伊核协议问题上，伊朗需要采取的步骤和美国在解除对伊制裁上的步骤。普赖斯预计美国和伊朗不会在此过程中直接对话。

德国外长马斯在会后说，有关各方将再次为全面执行伊核协议而努力，是个好消息。一个受到充分尊重的协议将有利于地区安全和稳定。

俄罗斯外交部会后在官网发表声明说，俄方坚持呼吁有关各方尽一切努力，尽快恢复伊朗核协议最初确立的框架。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。（参与记者：张继业、任珂、高文成、刘品然）

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